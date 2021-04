Bocianie hniezdo takmer rozvadilo ulicu v Biskupiciach: Susedia si konečne vydýchli, ochranári našli kompromis

Dvojica bocianov každý rok na jar zahniezdila v Biskupiciach, mestskej časti Bánoviec nad Bebravou. Kým niektorí obyvatelia vítali ich návrat s nadšením, pre iných bolo obydlie, ktoré si párik operencov budoval, nočnou morou. Pre spokojné spolunažívanie sa rozhodli operencov presťahovať o sto metrov ďalej.

Máte zaujímavý tip, záľubu alebo fotky, o ktoré sa s nami chcete podeliť? Neváhajte a pošlite nám ich na tip@novycas.sk alebo na WhatsApp na číslo 0918 620 001!

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Ako to však býva, kým jedni si vydýchli, pre iných je to doslova tragédiou. Sťahovanie hniezda rozdelilo pokojnú ulicu na dva tábory. Priľahlá mestská časť Bánoviec nad Bebravou sa navyše pomaly rozrastá a pribúda nielen počet obyvateľov, ale aj domov. Či za to môže dvojica bocianov, ktorá si Biskupice od roku 2001 obľúbila a každý rok na jar sa sem vracala, nevedno.

Operenci však nevyčarili úsmev na tvári každému, mnohým miestnym robili aj riadne vrásky. „Keď sme začali stavať, bociany tu boli. Odkedy sme tu, hniezdili tu asi dvakrát, žiaľ nemali ani potomstvo. Začala sa tu výstavba nových domov a boli nonstop rušené,“ prezradila Ivana, ktorá vlastní dom rovno pod bocianím hniezdom. „Máme stĺp s hniezdom na hranici pozemku, vedľa chodník, ktorý sme nijako inak nemohli dať a okolie 4 metrov od hniezda je znečistené trusom. Riskovali sme každý deň spŕšku od bocianov. Párkrát sa stalo, že sem priletel aj iný bocian a začali sa biť a trus bol rozmetaný na fasáde aj na dverách,“ opísala únavné spolunažívanie obyvateľka, ktorá sa situáciu snažila vyriešiť od roku 2016.

Starosti s operencami si všímal aj ďalší sused.,“ opísal dianie na ich ulici. „Nie sme nehumánni. Bola by som rada, ak by sa ten stĺp posunul iba na druhú stranu cesty, ako bol pôvodný plán, len to je na dlhé lakte, lebo pozemok vlastní veľa ľudí. Aj bociany by mali viac kľudu a neboli by neustálou stavebnou aktivitou rušené,“ reagovala majiteľka domu pod bocianím hniezdom s tým, že sa obrátili aj na mesto a ochranárov, aby našli najvhodnejšie riešenie, keďže svojvoľne premiestňovať alebo zhadzovať hniezdo bocianov je zakázané.

Odstraňovanie hniezd z nevhodných miest

V snahe nájsť riešenie sa obyvateľom napokon zadarilo! „Svojvoľne nesmie nikto zasahovať do odstraňovania hniezda. Toto nebolo ale svojvoľné, majiteľka požiadala o riešenie. Bolo to v súlade so zákonom. Odstraňovanie hniezd z nevhodných miest je časté a v tomto prípade majiteľka kúpila dom aj s hniezdom. Prebiehalo konanie na Okresnom úrade životného prostredia v Bánovciach nad Bebravou a vyhodnotili sme tak, že spravíme ústupok, aby sme bocianom neublížili,“ prezradil Stanislav Harvančík zo Štátnej ochrany prírody.

„Riešilo sa to a bol inštalovaný náhradný stĺp s hniezdom. Bocianom sa nijako neublížilo, ešte tu neboli, neprileteli zo zimovísk a stavba hniezda alebo oprava starého hniezda sú aj súčasťou svadobného rituálu týchto vtákov. Buď použijú náhradne umiestnené hniezdo, alebo vyhodnotia situáciu inak a postavia si niekde inde nové hniezdo,“ ozrejmil Harvančík a zároveň dodal, že nie vždy sa podarí vyhovieť všetkým.

„Vždy budú niektorí tvrdiť, že sa viac hľadí na bociany a ďalšia časť bude tvrdiť, že sa viac hľadí na ľudí ako na vtákov. Nedá sa vyhovieť všetkým. Snažili sme sa nájsť kompromis a bolo to v súlade so zákonom,“ dodal Harvančík s tým, že je dokonca možné, že sa bociany ani nevrátia, môžu zahynúť na zimoviskách. „Pokiaľ mám dobrú informáciu už tri roky nevyviedli na tom mieste mláďatá, len sa tam zdržovali, nehniezdili, čo môže mať viacero príčin. Bude zaujímavé sledovať či sa vrátia, či si postavia hniezdo v tom novopostavenom, či si postavia niekde nové,“ uzavrel Harvančík.