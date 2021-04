Kráska ešte nedávno jedla jedno cez druhé: Neskutočná premena! Veď teraz to je iná žena

Mladá žena si k jedlu vybudovala až príliš veľký vzťah. Myslela si, že sa to už nedá zmeniť, no dnes je z nej vďaka obrovskému úbytku váhy úplne iná osoba.

Ako uvádza denník Daily Mail, dievča menom Carmen Lacey z austrálskeho mesta Geelong sa pre jej nezdravý spôsob stravovania dostala na váhu až 144 kilogramov. Už vo veku 24 rokov jej závislosť na jedle spôsobila okrem iného aj mnohé závažné zdravotné problémy ako syndróm spánkového apnoe, astmu, reflux, sfarbenie pokožky a mala tiež nábeh na cukrovku. Carmen bola schopná len kvôli jedlu navštíviť tri rôzne stravovacie zariadenia, aby dostala presne to, na čo má chuť. V jej jedálničku však kraľovalo rýchle občerstvenie, ktoré si dopriala veľakrát pokojne aj o druhej v noci.

„Keby som videla v televízii reklamu na hamburger, odšoférovala by som si to do reštaurácie a kúpila by som si ho. Bolo to veľmi nákladné. Za jedlo som bola schopná minúť viac ako 100 dolárov (85 eur) za deň,“ priznala. Jej týždenné výdavky za drahé nezdravé pokrmy sa dokázali veľakrát vyšplhať až do výšky 700 dolárov (takmer 600 eur). Carmen pripustila, že jej nerobilo problém zjesť rodinné balenie McDonald’s či pizzu rodinnej veľkosti a ani to by ju dostatočne nezasýtilo. Carmen doktori diagnostikovali tzv. záchvatové prejedanie. Rozhodla sa preto okamžite začať chudnúť, no nakoniec jej tento proces pomohol urýchliť otec, ktorý jej zaplatil chirurgický zákrok na zmenšenie žalúdka.

„Do dvoch mesiacov všetky moje zdravotné problémy zmizli. Je to úžasný pocit, že môžem prespať celú noc bez toho, aby som stratila dych alebo sa začala dusiť, pretože to by mohlo byť smrteľné,“ vysvetlila Carmen, ktorej váha začala po zákroku ihneď klesať. Po morbídnej obezite a rýchlej strate váhy zostalo jej telo pohltené prebytočnou kožou a Carmen vyzerala, akoby už stihla vynosiť štyri deti. „Koža na mojich rukách sa hojdala a moje prsia boli natoľko ochabnuté, že mi ležali na bruchu. Cítila som sa ako uväznená v 80-ročnom tele,“ uviedla.

Mladá žena sa z toho dôvodu odhodlala podstúpiť ďalšiu operáciu – tentoraz na odstránenie kože. Momentálne váži neuveriteľných 64 kilogramov a cíti sa lepšie ako kedykoľvek predtým. „Môžem ísť von s priateľmi a nemusím sa trápiť tým, čo mám na sebe, alebo čo si o mne ľudia budú myslieť,“ vysvetlila. Carmen konečne stúplo sebavedomie, užíva si svoj zovňajšok a začalo sa jej dariť aj vo vzťahoch. Zastáva názor, že všetko je o rovnováhe, a preto sa 80 % času stravuje zdravo a zvyšných 20 % si naďalej dopraje aj niečo nezdravšie.