Blondínka to už chcela pre svoju váhu s láskou zabaliť: Ženy teraz neveriacky hľadia na to, koho ulovila!

Konečne našla to, čo hľadala! Blondínku dokonca jej drahý už aj požiadal o ruku.

Brittany Jacques (23) z Kanady sa už chcela vzdať vzťahov potom, čo jej bývalí partneri od nej chceli, aby diétovala. Dnes je však všetko inak a blondínka, ktorá pracuje ako opatrovateľka, konečne našla lásku. Narazila na fitnesáka, ktorý váži o polovicu menej ako ona!

Prišlo to v čase, keď to v láske chcela zabaliť. S trénerom Mattom Montgomerym (23) sa zoznámili cez Facebook v auguste minulého roku a a okamžite to medzi nimi zaiskrilo. Teraz sú zaľúbenci zasnúbení a hovoria, že to bola láska na prvý pohľad - aj keď sa im na internete pravidelne posmievajú za ich hmotnostnú nerovnováhu."Spočiatku som trochu váhala, či do vzťahu ísť. Bola som vo vzťahoch, keď mi chlapi hovorili, že ma odkopnú, ak nezačnem držať diétu alebo sa nepokúsim schudnúť. Ovplyvnilo to moje sebavedomie a v jednom okamihu som začala cvičiť a snažila som sa zmeniť svoju váhu. Ale potom som si uvedomila, že ak by som to urobila, už by som sa viac nemilovala a zmenila by som sa pre vnímanie krásy niekoho iného," hovorí mladá žena, ktorá si zároveň nebola istá, či si niekedy nájde niekoho, kto ju bude skutočne milovať takú, aká je. "Po stretnutí s Mattom som nemohla byť šťastnejšia," vraví.

Matta hneď priťahovalo jej sebavedomie a odhalil, že jeho predchádzajúce vzťahy so štíhlymi ženami boli pre ich neistotu plné problémov. „Chodil som s chudými dievčatami, ktoré neboli vôbec šťastné. Neboli pozitívne alebo mali neustále pocit, že musia zmeniť niečo na sebe a mňa to tiež ťahalo dole. Keď som stretol Britt, bola taká sebavedomá vo svojom vlastnom tele, to sa mi na nej páčilo, nechce nič meniť a nikdy by som ju o to ani nežiadal. Aj ja milujem jedlo, takže je to plus, nebojím sa sledovania jej kalórií, chcem, aby jedla, na čo má chuť a aby bola šťastná."

Napriek dokonalému vzťahu však pár čelí negativite online kritikov, ktorí naznačujú, že by nemali byť spolu. "Ľudia komentujú fotky a naznačujú, že pre ňu nie som dosť veľký muž," vysvetľuje mladík pred thesun.co.uk. Pár to však odmieta a obaja svorne hovoria, že sa môžu milovať aj napriek rozdielnej váhe. Pravda!