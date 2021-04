Dobré správy: Slovensko získa ďalšie vakcíny spoločnosti Pfizer

Slovensko získa do konca júna ďalších 687.590 vakcín spoločnosti Pfizer/BioNTech.

Ide o dodávku z prerozdelenia dodatočných vakcín v rámci EÚ. Informoval o tom tlačový odbor Úradu vlády (ÚV) SR. "Po intenzívnych rokovaniach bolo vo štvrtok v EÚ dohodnuté prerozdelenie dodatočných desať miliónov vakcín BioNTech/Pfizer ešte počas druhého kvartálu tohto roka. Túto možnosť skoršej dodávky vyrokovala s výrobcom týchto vakcín predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová," priblížil tlačový odbor s tým, že ide o veľmi dôležitý a mimoriadny prejav solidarity v EÚ.

Čo sa týka systému prerozdeľovania, časť z vakcín bude s niekoľkými členskými krajinami prerozdelená v záujme zmenšenia rozdielov v predpokladanej zaočkovanosti do konca júna (zaočkovanosť sa mala pohybovať od 31 do 90 percent). Zvyšok vakcín sa prerozdelí podľa počtu obyvateľov.

Slovensko nepatrilo medzi krajiny, ktoré verejne kritizovali systém prerozdeľovania. "Riešenie sme však hľadali v rámci rokovaní, pričom sme predstavili aj vlastný návrh prerozdelenia vakcín, v ktorom by spodná hranica zaočkovanosti bola minimálne na úrovni 50 až 52 percent," vysvetlil predseda vlády SR Eduard Heger (OĽANO).

Výsledný kompromis túto logiku prijal a posúva mieru zaočkovanosti benefitujúcich krajín do konca júna na minimálne 45 percent. "Chcem oceniť aj prácu portugalského predsedníctva, ktoré sa veľmi snažilo nájsť priestor na dohodu ešte pred Veľkou nocou," dodal predseda vlády. Jeden z dôvodov takýchto rozdielnych počtov zaočkovaných ľudí medzi krajinami EÚ je, že niektoré členské štáty vrátane Slovenska stavili najviac na vakcínu od AstraZenecy, ktorá v súčasnosti s dodávkami výrazne mešká. "V rozhodnutiach o portfóliu vakcín sa nepočítalo s tým, že by mohlo prísť k tak výraznému výpadku vakcín od jednej spoločnosti. Preto sme v tejto fáze rokovaní posilnili tím aj o ľudí so silnými vyjednávacími kvalitami, čo prispelo k tomu, že Slovensko v rokovaniach dosiahlo najlepší možný výsledok," uviedol Heger s tým, že ďalšie kroky po oboznámení sa s touto situáciou sú už v kompetencii nového ministra zdravotníctva.