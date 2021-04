WHO nad Európou len krúti hlavou: Takéto tempo očkovania je neprijateľné!

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vo štvrtok varovala, že tempo očkovania proti covidu-19 v Európe je "neprijateľne pomalé", a to vo chvíli, keď sa počet nových prípadov nákazy koronavírusu v 51 európskych krajinách už šiesty týždeň za sebou zvýšil.

Minulý týždeň v Európe pribudlo 1,6 milióna infikovaných ľudí, zatiaľ čo pred piatimi týždňami boli týždenné počty nových prípadov koronavírusu pod hranicou jedného milióna. "Očkovanie predstavuje tú najlepšiu cestu von z pandémie. Nielenže funguje, ale je aj vysoko účinné pri spomaľovaní nákazy. Lenže postup očkovacej kampane je neprijateľne pomalý," uviedol šéf európskej pobočky WHO Hans Kluge.

"Kým pokrytie (vakcínami) zostane nízke, musíme sa riadiť rovnakými zdravotnými a sociálnymi opatreniami ako v minulosti, aby sme oneskorenie vyvážili. Treba povedať to celkom jasne: musíme zrýchliť výrobu, znížiť administratívne prekážky v súvislosti s aplikáciou vakcín a využiť každú jednotlivú dávku, ktorú máme k dispozícii, a to okamžite, " dodal.

Podľa údajov WHO dostalo v európskom regióne, do ktorého WHO počíta napríklad aj Rusko, Turecko a stredoázijské štáty, prvú dávku očkovanie zhruba desať percent obyvateľov, plné dve dávky očkovacej látky majú zhruba štyri percentá Európanov. Pomalý postup očkovanie je podľa organizácie jedným z dôvodov, prečo sa v posledných týždňoch opäť zhoršuje epidemická situácia.

"Len pred piatimi týždňami sa týždenná bilancia nových prípadov nákazy v Európe držala pod jedným miliónom, teraz je situácia v regióne omnoho znepokojujúcejšia než v predchádzajúcich mesiacoch," uviedla zástupkyňa WHO Dorit Nitzanová. Počet nakazených sa zvyšuje vo všetkých vekových skupinách okrem ľudí nad 80 rokov, čo podľa nej dokazuje pozitívne dopady očkovania.