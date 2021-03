Ryšavá dračica Vica Kerekes oslávila 40-ku: Na plastiky má jasný názor

Kto by nepoznal jedinú herečku, ktorá má záhadnejší úsmev než Mona Lisa?!

Táto slovensko-maďarsko-česká bohyňa, ktorá mnohým pánom pred televíznymi obrazovkami vyráža dych, oslávila okrúhle narodeniny. Jej vek je však v tomto prípade absolútne zanedbateľným číslom. Mnohí herečkini priaznivci sa zhodujú v tom, že čím je zrelšia, tým je krajšia. Temperamentná a energická umelkyňa pokračuje v úspešnej kariére a naďalej zostáva kráskou, ktorej leží svet pri nohách. Čože je to štyridsiatka?! Vek sa pri pohľade na Vicu hanbí v kúte ako uplakané malé dieťa.

Jeho sila v herečkinom prípade totiž vôbec nefunguje. Napriek svojej kráse je umelkyňa zástankyňou prirodzenosti a nepripúšťa žiadne plastické zákroky na svojom tele ani do budúcna. „Pokiaľ niekto naozaj trpí, nech na ne ide. Ale veď to vidíme, ako sa tí ľudia menia, keď vyjdú z operačnej sály. Je to skôr vtipné. A smutné je, že ľudia tým strácajú charakter,“ vyjadrila svoje pocity pred časom pre expres.cz. Nekorunovaná bohyňa všetkých ryšaviek tak zostáva verná sama sebe.