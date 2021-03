Šéf WHO po zverejnení správy o zdroji nákazy v Číne otočil: Potrebujeme ďalší výskum

Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus v pondelok vyhlásil, že všetky teórie o pôvode nového koronavírusu zostávajú otvorené a preto je potrebný ešte ďalší výskum.

Uviedol to po prečítaní si správy tímu odborníkov WHO, ktorí v čínskom Wu-chane skúmali zdroj nákazy.

"Všetky hypotézy sú otvorené, ako vyplýva zo správy... a vyžadujú si kompletné a ďalšie štúdie," povedal šéf WHO, ktorého citovala agentúra AFP, na tlačovej konferencii v Ženeve.

Podľa denníka The Guardian má byť uvedená správa WHO oficiálne zverejnená v utorok. Už v pondelok však do svetových médií unikli jej hlavné závery.

Za najpravdepodobnejší scenár zdroja nákazy novým koronavírusom bol podľa tímu vedcov prenos z netopierov na ľudí prostredníctvom ďalšieho živočícha. Túto teóriu označili za pravdepodobnú až veľmi pravdepodobnú.

Priamy prenos z netopierov na ľudí považujú za pravdepodobný. Rozšírenie nákazy z chladených tovarov bolo podľa nich síce možné, ale nepravdepodobné. Za "mimoriadne nepravdepodobnú" teóriu označili únik z wuchanského virologického laboratória.

Kópiu správy, ktorá je zrejme takmer finálnou verziou, získala AP v pondelok od nemenovaného diplomata pôsobiaceho v Ženeve. To, či sa budú v texte správy robiť pred jeho zverejnením ešte nejaké úpravy, nebolo bezprostredne jasné.

Prvý prípad ochorenia COVID-19 bol hlásený v čínskom meste Wu-chan v decembri 2019. Medzinárodné vyšetrovanie v tomto meste sa začalo až v januári 2021, teda až viac rok po začatí pandémie.