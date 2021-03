Unikla správa WHO: Ako sa začal koronavírus šíriť? Na tieto zistenia čakal celý svet!

Najpravdepodobnejším scenárom zdroja nákazy novým koronavírusom bol prenos z netopierov na ľudí prostredníctvom ďalšieho živočícha.

Vyplýva to zo správy Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), do ktorej mala možnosť ešte pred jej oficiálnym zverejnením nahliadnuť agentúra AP.

Odborníci, ktorí v čínskom meste Wu-chan počas januára a februára skúmali pôvod ochorenia COVID-19, zároveň označili za "mimoriadne nepravdepodobnú" teóriu, že koronavírus unikol z wuchanského virologického laboratória.

Výsledky dlhoočakávanej správy však nechali mnohé otázky nezodpovedané, poznamenala AP.

Tím vedcov uviedol, že je potrebné preskúmať všetky teórie o pôvode nového koronavírusu okrem hypotézy úniku z laboratória.

Viacnásobný odklad zverejnenia správy WHO vyvolal podľa AP špekulácie, či sa Peking neusiluje skresliť závery vyšetrovania v snahe odvrátiť podozrenia, že Čína zlyhala v prvej fáze pandémie, keď bolo ešte možné šírenie vírusu zastaviť.

Vedci v správe uvádzajú štyri scenáre, čo sa týka pôvodu nákazy v poradí podľa pravdepodobnosti. Zhrnuli, že prenos zo živočíšneho medzihostiteľa je pravdepodobný až veľmi pravdepodobný. Priamy prenos z netopierov na ľudí označili za pravdepodobný. Rozšírenie nákazy z chladených tovarov bolo podľa nich síce možné, ale nepravdepodobné.

Netopiere sú známe tým, že bežne prenášajú rôzne koronavírusy. Vedci u nich potvrdili i najbližší kmeň vírusu, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19. Správa však uvádza, že "evolučná vzdialenosť medzi týmito vírusmi a koronavírusom SARS-CoV-2 sa odhaduje na niekoľko desaťročí", takže priama spojitosť tam existovať nemusí.

Veľmi podobné vírusy zistili vedci i u šupinavcov, avšak poznamenali, že na nákazu koronavírusom sú náchylné aj mačky a norky, čo naznačuje, že by mohli byť ich prenášačmi.

Kópiu správy, ktorá je zrejme takmer finálnou verziou, získala AP v pondelok od nemenovaného diplomata pôsobiaceho v Ženeve. To, či sa budú v texte správy robiť pred jeho zverejnením ešte nejaké úpravy, nebolo bezprostredne jasné.

Peter Ben Embarek, ktorý v Číne viedol tím výskumníkov, v piatok oznámil, že správa je už hotová a momentálne sa pracuje už len na prekladoch a na záverečnom overovaní faktov. Dodal, že jej zverejnenie sa očakáva v najbližších dňoch.

Prvý prípad ochorenia COVID-19 bol hlásený v čínskom meste Wu-chan v decembri 2019. Medzinárodné vyšetrovanie v tomto meste sa začalo až v januári 2021, teda až viac rok po začatí pandémie.