Jana Hospodárová otvorene o svojich pocitoch: Je mi zle zo správania ľudí

Moderátorka Jana Hospodárová (44) zatiaľ zvláda obdobie pandémie zúriaceho koronavírusu dobre.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Ako sama hovorí, ochorenie sa jej zatiaľ vyhýba, má viac času pre seba a našťastie má stále možnosť pracovať. Otvorene podporuje všetkých ľudí, ktorí nemali také šťastie ako ona, vyjadruje im obdiv a zároveň verí, že budú bojovať, čo im sily stačia. Na druhej strane však priznáva, že jej korona otvorila oči. Nevie totiž pochopiť móresy niektorých ľudí, ktorí sa, podľa jej názoru, nesprávajú vhodne.

Sympatická moderátorka priznáva, že napriek zotrvávajúcemu úsmevu na jej tvári je už z celej tejto pandémie unavená. „Všetkých nás to otravuje. Asi by sme sa už všetci chceli vrátiť do nejakých starých koľají. Aj keď ja budem rada, keď sa nevrátime do úplne starých koľají,“ priznala svoje pocity pre Nový Čas.

Zdá sa jej totiž, že niektorí ľudia nepochopili čas, ktorý nám pandémia ponúkla na zastavenie sa, ale ešte viac sa rozkričali. „Nechcem nejako mudrovať, ale budem rada, keď sa budeme aspoň trochu lepšie správať jeden k druhému. Mám pocit, že táto korona z nás dostáva tie najhoršie vlastnosti. Keď si prečítam, čo sú ľudia schopní napísať a vysloviť na adresu toho druhého, tak je mi z toho až zle. Až si hovorím, že kde sa to v nás berie. To by som chcela, aby sa každý z nás tak trochu stíšil a neurážal všetkých ostatných. Začnime od seba,“ vyslovila svoje posolstvo moderátorka, ktorá verí v lepšie zajtrajšky.