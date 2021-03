Nad Sulíkom sa definitívne zmráka: Kollár otvorene pripustil najskloňovanejší scenár

Vyšachujú liberálov?! Koaličná kríza sa vyostruje a šéf parlamentu Boris Kollár (55) už otvorene priznáva, že si vie predstaviť trojkoalíciu bez strany SaS, ktorej šéfuje Richard Sulík (53). Výmena premiéra Igora Matoviča (47) by podľa neho nič nevyriešila. Definitívne rozhodnutie by mohlo padnúť v najbližších dňoch.

V piatok podvečer sa koaliční partneri stretli na Úrade vlády SR, kde bola horúcou témou súčasná kríza. Na čom sa spolu dohodli však nie je známe. Žiaden z nich totiž neinformoval o výsledkoch. Remišová ani Sulík na otázky Nového Času neodpovedali.

Ak Matovič začiatkom týždňa neohlási demisiu, urobí to Sulík spolu so svojimi ministrami. Aktuálne sa najviac skloňuje práve tento scenár, vďaka ktorému by sa premiér zbavil svojho politického súpera. Najnovšie nevylučuje trojkoalíciu ani Kollár. „Veľmi jasne sme sa vyjadrili, že sme za štvorkoalíciu, pokiaľ nebudeme štvorkoalícia, tak to neustojíme. Viem si predstaviť aj trojkoalíciu so Za ľudí a OĽaNO,“ povedal predseda parlamentu v relácii Sobotné dialógy s tým, že dvojkoalíciu si predstaviť nevie.

Odíde aj Matovič?!

Otázne je, či by po odchode SaS odišiel aj Matovič, ktorého demisiu žiada strana Za ľudí. „Buď sa premiér zmení a zostane premiérom, alebo ho na tomto poste bude musieť nahradiť iný kolega,“ povedal Kollár. Podľa neho by však Matovičovo odstúpenie nemuselo vyriešiť problémy vo vláde a cirkus by sa presunul do parlamentu. Zároveň vyjadril znepokojenie nad jedným poslancom z SaS. O koho ide, nepovedal, uviedol len toľko, že dotyčný bol za niekým z nezaradených poslancov rokovať o spoločnom postupe voči vláde. „Keď koaličný poslanec chce povaliť vlastnú vládu, tak tu sa končí všetka sranda,“ vyhlásil Kollár, ktorý zároveň potvrdil, že jeho hnutie si bude naďalej nárokovať na post šéfa SIS. Sulík neskôr uviedol, že išlo o Miroslava Žiaka, no je to klebeta a jeho rozhovor Kollár skreslil.

Šéf Hlasu Peter Pellegrini informoval, že sa aktuálne nechystá v parlamente vyvolať hlasovanie o nedôvere vláde. „My máme svoju taktiku a postoj. Musíme počkať, ako sa to vyvrbí v priebehu budúceho týždňa. Potom budeme zvažovať ďalšie kroky,“ povedal Pellegrini, ktorý má nádeje ohľadne referenda o predčasných voľbách.