Vláda Igora Matoviča rok po nástupe: 7 škandálov, ktoré ju položili!

Máme za sebou turbulentné obdobie! Slovensko už rok vedie nová vláda, ktorá nastúpila v čase, ktorý jej nemožno závidieť.

Napriek zúriacej pandémii sme však po 12 mesiacoch svedkami škrípania v politických kruhoch a reálne hrozí, že sa môžeme dožiť aj predčasných volieb. S odborníkmi sme zhodnotili najväčšie prešľapy, ale aj úspešné kroky kabinetu Igora Matoviča (47).

Mínusy

1. Vyostrené vzťahy koaličných partnerov

Hoci sa na začiatku zdalo, že tieto 4 strany našli programové prieniky a vo vláde by to mohlo fungovať, už na jeseň to medzi nimi začalo škrípať. Podľa politológa Radoslav Štefančíka je problém v tom, že Igor Matovič nevie vládnuť konsenzuálne. „Akoby zabudol, že koaličná vláda je zložená zo 4 strán. Je to dané tým, že on nie je manažérsky typ, ktorý by konflikty manažoval, alebo im predchádzal. Richard Sulík je svojprávna osobnosť, ktorá mala iný názor na manažovanie pandémie, takže je prirodzené, že to prezentovala,“ uviedol. Hoci sa na verejnosti prezentuje spor zväčša len medzi šéfom liberálov Sulíkom a premiérom, faktom je, že vládna kríza sa rozdúchala po dovezení vakcíny Sputnik. Na zadné sa stavala proti premiérovi najmä strana Za ľudí a ostré vyhlásenia si líder OĽaNO vypočul aj z ich poslaneckých radov. Priviezť vakcínu „natajnáša“ a s veľkolepým uvítacím ceremoniálom tiež len prilialo olej do ohňa. Situácii neprospieva ani niekoľkotýžňové riešenie koaličnej krízy.

2. Kauza diplomovky

Verejnosť si pamätá, ako opozícia v minulosti ostro kritizovala za odpísanú rigoróznu prácu vtedajšieho predsedu parlamentu Andreja Danka. Pár mesiacov po nástupe však vysvitlo, že premiér si sám nepísal svoju diplomovú prácu, k čomu sa aj priznal. Do rovnakej šlamastiky sa dostali aj šéf Národnej rady či minister školstva. „Tým sa degraduje vysoké školstvo, zvlášť keď ide o premiéra, ale vyskytli sa tam aj mená predsedu parlamentu Borisa Kollára, ministra školstva Branislava Gröhlinga či štátneho tajomníka Martina Klusa. Volali po politickej kultúre, v civilzovaných krajinách sa za takéto prešľapy odchádza z funkcií,“ myslí si politológ Radoslav Štefančík.

3. Nepočúvanie odborníkov a útoky na novinárov

Hoci na Slovensku máme pandemickú komisiu a pred pár týždňami si k okrúhlemu stolu pozval premiér aj odborníkov, málo čo z ich návrhov sa pretavilo do praxe. Tých, ktorí s ním nesúhlasia, častuje predseda vlády nevyberanými spôsobmi. „Zmenili sa len výrazy oproti bývalému predsedovi vlády Robertovi Ficovi. Ten hovoril o slniečkároch alebo prostitútkach, Igor Matovič o múdrosráčoch. Podobne je to aj s útokmi na analytikov, ktorí nesúhlasia s jeho krokmi,“ okomentoval situáciu politológ Štefančík. OĽaNO navyše zlyhalo pred Vianocami, keď nepodporilo svojho ministra zdravotníctva pri sprísňovaní opatrení.