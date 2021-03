Tragédia! Malý chlapček († 3) chcel nakŕmiť kačky: Čo sa stalo potom, láme srdcia

Z malého Dylana Milsoma († 3) je už anjelik. Bol akurát vonku so svojou mamičkou, no tá ani netušila, že svojho syna vidí naposledy.

Ako píše The Sun, dvojnásobná mamička Shelley Nardini (36) bola na prechádzke so svojím synom Dylanom v meste Newbury. Malý chlapec chcel nakŕmiť kačky, ale práve to sa mu stalo osudným. Padol do kanála, v ktorom ho čakala neuveriteľne ľadová voda. Shelley ihneď konala a skočila za svojím Dylanom. Nemohla sa k nemu dostať a napokon ich oboch strhol prúd. Následne ich vyslobodili miestni pracovníci.

Záchranári oboch previezli do nemocnice, ale chlapca sa zachrániť nepodarilo. O niekoľko hodín neskôr bol Dylan mŕtvy. Aby toho nebolo málo, k tragédii došlo krátko pred Dňom matiek, ktorý sa v Británii oslavuje v marci. ,,Je to najhoršia nočná mora pre každého rodiča," uviedol otec zosnulého synčeka. „Je to len strašná nehoda, práve kŕmil kačice so svojou matkou a on spadol. Skočila tam a pokúsila sa ho zachrániť,“ dodal.

Chlapček odjakživa zbožňoval osudné miesto. Vždy ho rád navštevoval. „Dylan miluje prechádzky pozdĺž kanála, aby videl všetky člny - je to našťastie neďaleko od nášho domu,“ informovala minulý rok Shelley na sociálnej sieti.

Obrovská tragédia vyvolala poriadny rozruch. Internetom koluje petícia, ktorú podpísalo už skoro 4000 ľudí. Žiadajú, aby sa pri kanáli vybudovala silná bariéra, nech už neopakujú podobné nehody. ,,Ďakujem veľmi pekne za zahájenie tejto petície. Malý chlapec, ktorý spadol, bol môj krásny synovec. Bol to najsladší malý opičiak, s akým ste sa kedy mohli stretnúť," napísala teta Claire.

,,Moja sestra urobila všetko pre to, aby ho zachránila, ale prúd bol príliš silný. Dúfam a modlím sa, aby nikto iný nikdy nemusel mať takto zlomené srdce," uzavrela Claire a znova sa poďakovala za každý jeden podpis.