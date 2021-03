Mamička († 29) vlastným telom ochránila synčekov pred rútiacim sa autom: Slová chlapcov trhajú srdce

Každá milujúca mama by vedela pre svoje deti obetovať aj vlastný život. Žiaľ, v tomto prípade sa to stalo aj skutočnosťou.

Ako informuje portál The Mirror, 29-ročná Hillarie Galazka bola na ceste domov so svojimi iba päťročnými synmi - dvojičkami. V jednej chvíli do ich auta narazil obrovskou silou vodič ďalšieho vozidla, na čo mladá mamička stihla okamžite zareagovať. Hillarie sa v sekunde vrhla pred dvojičky, aby zmiernila náraz a ochránila ich.

Deti menom Hunter a Owen vyviazli z nehody s ľahkými zraneniami, avšak ich milovaná mama na mieste tejto tragickej nehody zomrela. „Jej telo ich zachránilo,” uviedla mama hrdinky Hillarie, ktorá svoje telo použila ako ozajstný štít.

„Chlapci hovoria, že videli, ako otvorila oči, pozrela sa na nich a potom oči zatvorila a už ich nikdy neotvorila. Pamätajú si to,“ priznala ich babička Jodie. Vodič auta, ktorý chlapcom zabil ich mamu, z miesta nehody zbabelo ušiel, pretože nielenže jazdil neprimerane vysokou rýchlosťou, ale okrem toho mal na rováši aj mnoho ďalšieho.

Jeho vodičský preukaz bol pozastavený a na krku mal dve odsúdenia a dva miestne zatykače. „Som zdrvená. Nemôžem uveriť, že tento muž nebol celý jeho život vo väzení za všetky jeho zatykače,“ uviedla zronená žena, ktorej zabil dcéru.

Podľa správ ho mali vyšetrovatelia dokonca neskôr nájsť v nemocnici, ale polícia úplnú totožnosť 25-ročného muža zatiaľ nezverejnila. Po tejto nešťastnej udalosti rodina zriadila dve finančné zbierky, ktoré im majú pomôcť zaplatiť pohreb nebohej Hillarie a uľahčiť im po peňažnej stránke starostlivosť o synčekov. Okrem dvojičiek stratil svoju mamu aj ich starší osemročný braček Jacob, ktorý našťastie spolu s nimi a ich mamou v aute nebol.