Matka beštia sa chcela kvôli frajerovi zbaviť svojich detí: Hrôza, ako skončil synček († 6)

Príbeh, ktorý láme srdcia. James Hutchinson († 6) zomrel pri pokuse zastaviť svoju mamu. Tá sa vzdala vlastných detí, no maličký syn bojoval najviac, ako sa len dalo. Stálo ho to život.

Ako píše Mirror, polícia vyhlásila pátranie po iba 6-ročnom chlapcovi z Middletownu. Podľa informácii mal byť usmrtený a následne hodený do rieky. Oživot mal prísť pri snahe zastaviť svoju mamu Brittany Gosney (29). Tá sa rozhodla opustiť vlastné deti, pretože ju k tomu donútil partner James Hamilton (42). Malý synček James sa držal zubami nechtami auta a nechcel, aby ho opustil milovaný rodič. Práve to sa mu stalo osudným.

Keď polícia spustila vyšetrovanie, Brittany priznala, že chlapec bol usmrtený pár dní predtým, ako bol vhodený do rieky. 29-ročná žena sa dopustila toho najohavnejšieho činu. Slová vyšetrovateľov hovoria za všetko - matka dupla na plyn v snahe opustiť deti, no James sa nechcel pustiť auta. Je tu možnosť, že ho prešla. Keď sa otočila, zistila, že chlapec bol na mieste mŕtvy. Následne naložila ďalšie dve deti a zosnulého Jamesa do dodávky a odviezla ich domov.

Podľa informácii uložili partneri telo mŕtveho chlapca do voľnej izby. Neskôr ho mali hodiť do rieky. K tragickému incidentu a vyjadril aj biologický otec Jamesa: "Stačilo, aby mi ho dala. Mohla ho vysadiť pri dome mojej sestry."

Otvoriť galériu Matka aj partner už sú obvinení. Zdroj: Middletown Police Department

Po mŕtvole 6-ročného chlapca sa stále pátra. Rieka Ohio má príliš vysokú hladinu a komplikuje prácu vyšetrovateľov. Brittany Gosney a James Hamilton boli medzitým obvinení z rôznych trestných činov a čoskoro sa postavia pred súd. K srdcervúcemu prípadu sa vyjadril aj šerif Richard Jones. Zosnulého chlapčeka označil za anjelika a spraví všetko preto, aby ho našli a uzavreli prípad.