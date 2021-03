Nemecko pozastavilo očkovanie vakcínou od firmy AstraZeneca, viacerí lekári sú proti: Ostrá kritika

Dočasné pozastavenie očkovania proti koronavírusu vakcínou od spoločnosti AstraZeneca v Nemecku kritizovali viacerí lekári vrátane predsedu rady Svetovej lekárskej asociácie (WMA) Franka Ulricha Montgomeryho. Informovali o tom v utorok nemecké médiá.

"To, že ľudia dostanú trombózu a pľúcnu embóliu, nemusí bezpodmienečne súvisieť s očkovaním," povedal Montgomery pre médiá skupiny Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Odvolal sa na medzinárodné štúdie, podľa ktorých sa trombóza rovnako často vyskytovala u ľudí patriacich do skupiny, ktorá dostávala placebo, ako u tých, čo dostali skutočnú očkovaciu látku.

Montgomery varoval, že tieto kroky navyše poškodia imidž vakcíny od britsko-švédskej firmy. "V konečnom dôsledku to, bohužiaľ, znamená, že táto dobrá a účinná očkovacia látka si pre rozruch okolo pozastavenia očkovania nezíska práve väčšie prijatie zo strany obyvateľstva mnohých krajín," poznamenal. Zároveň ale ocenil, že dôjde k dôkladnému preskúmaniu prípadov trombózy u ľudí, ktorým bola podaná vakcína od firmy AstraZeneca. Napriek tomu, že Európska agentúra pre lieky (EMA) opakovanie uviedla, že táto vakcína je bezpečná a účinná, je podľa jeho slov "správne, že národné úrady vyšetria podozrivé prípady, čo sa týka závažných vedľajších účinkov".

Nemecký minister zdravotníctva Jens Spahn v pondelok oznámil, že dočasné pozastavenie očkovania vakcínou od spoločnosti AstraZeneca v Nemecku súvisí so siedmimi prípadmi trombózy u zaočkovaných osôb. Kritické reakcie vyvolalo pozastavenie očkovania vakcínou od AstraZenecy aj medzi politikmi. Šéf kresťanských demokratov (CDU) Armin Laschet pre televíziu ZDF povedal, že to znova povedie k zmene očkovacej stratégie. Poukázal na to, že podľa plánu sa malo očkovanie rozšíriť aj do ambulancií praktických lekárov, avšak minimálne v nasledujúcich dňoch táto očkovacia látka nebude vôbec dostupná.

Nemecko v súvislosti s pozastavením očkovania AstraZenecou odložilo na neskôr aj telefonickú konferenciu nemeckej vlády a 16 spolkových krajín týkajúcu sa očkovacej stratégie, ktorá sa mala uskutočniť v stredu večer. Oznámil to v utorok podľa agentúra DPA hovorca nemeckej vlády s tým, že si najprv chcú počkať na štvrtkové rozhodnutie EMA o ďalšom postupe očkovania danou vakcínou. Očkovanie vakcínou od firmy AstraZeneca pozastavilo najprv minulý štvrtok Dánsko. Nasledovali Nórsko a Island, ako aj Bulharsko, Írsko a v nedeľu večer tento krok oznámilo i Holandsko. Spravili tak i Portugalsko, Lotyšsko, Cyprus a Slovinsko. Očkovanie určitou výrobnou šaržou tejto vakcíny pozastavili Rakúsko, Estónsko, Litva a Luxembursko. Inú šaržu zase zakázali Taliansko a Rumunsko, pripomína magazín Der Spiegel.