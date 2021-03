Tajná rozlúčka exministra zdravotníctva: Takto naozaj odchádzal Marek Krajčí! Fotky hovoria za všetko

Chaos okolo odchodu z vládneho postu vyvrcholil pre Mareka Krajčího (46) v piatok popoludní.

Exminister z Prezidentského paláca nezamieril priamo domov, ale niekoľko hodín strávil ešte na ministerstve zdravotníctva. Nový Čas získal exkluzívne zábery, na ktorých je Krajčí v kancelárii bez rúška v spoločnosti kolegov, a to práve v čase, keď platí povinnosť nosenia ochrany tváre v interiéri a od dnešného dňa sa sprísňuje nariadenie na nosenie respirátorov. Zarážajúce to je aj v kontexte rečí premiéra, ktorý v poslednom čase vinil všetkých ľudí z nedodržiavania opatrení a vyzdvihoval práve svojho nominanta.

Dvojfázový Krajčího odchod a Matovičove vyjadrenia rozpútali na politickej scéne novú búrku, ktorú koaliční partneri riešili celý víkend. Koniec svojho ministra zdravotníctva totiž považoval premiér za „rituálnu obetu“, minister chcel len chrániť životy a jeho ministerskí kolegovia mu „hádzali polená pod nohy“ a „spravili si z neho terč“. Sám Krajčí sa vo štvrtok na tlačovke neubránil dojatiu a roztraseným hlasom ďakoval svojim straníkom za podporu. V piatok ráno sa tak rozhodol zbaliť kufre a oznámil, že definitívne podáva demisiu, pričom popoludní bol už u prezidentky Zuzany Čaputovej.

Tá mu síce poďakovala za jeho úsilie, no inak ho veľmi nechválila. „Ak by minister zdravotníctva v čase pandémie aj naďalej zostal bezmocný, znamená to, že sme bezmocní všetci. Čo je stav, ktorý je pre občanov Slovenska neprípustný,“ narážala prezidentka na Krajčího vlastné slová o tom, že bol bezmocný v kontexte presadzovania prísnejších opatrení v boji s koronavírusom.

Kancelárske stretnutie

Viditeľne vyčerpaný a rozľútostený minister si po demisii ešte spravil krátku tlačovku a následne zamieril na Úrad vlády k svojmu straníckemu šéfovi, kde pobudol vyše hodiny. Nový Čas ho následne zachytil, ako prichádza späť na ministerstvo zdravotníctva, kde sa lúčil so svojimi blízkymi spolupracovníkmi. Na fotografiách ho niekedy vidieť s rúškom, niekedy bez rúška s veľkým úsmevom na tvári. Zarážajúce je, že práve Krajčí vysvetľoval a obhajoval každý týždeň nové opatrenia, pričom nosenie rúška v interiéroch patrí medzi tie najzákladnejšie.

„Situácia by sa zlepšila, ak by opatrenia dodržiavali aj ľudia, ktorí im nedôverujú,“ počúvali sme často z úst Krajčího. Tajná rozlúčka bez rúška tak pôsobí mimoriadne nevhodne práve v čase, keď máme v nemocniciach tisícky ľudí a sme jednou z najzasiahnutejších krajín sveta. Od dnešného dňa sa pritom sprísňuje povinnosť ochrany tváre a vo všetkých interiéroch je nutné nosiť respirátor namiesto rúška.

Práve odborníci na poslednom stretnutí s premiérom tento bod navrhli ako jeden z prvých, ako zabrániť rozširovaniu pandémie. Pýtali sme sa či teda Krajčí pravidelne dodržiaval vlastné príkazy počas svojho pôsobenia na pozícii šéfa zdravotníctva, alebo išlo o jednorazové zlyhanie. „Samozrejme, dodržiaval,“ odpovedala stručne hovorkyňa Zuzana Eliášová.

Zavítal aj Heger

Zo záberov však vidieť, že dovtedy utrápenému ministrovi po demisii zrejme padol veľký kameň zo srdca, keďže starosť o pandémiu bude minimálne niekoľko dní, možno týždňov, na jeho dočasnom nástupcovi Eduardovi Hegerovi. Ten musí riešiť najmä problémy s objednávaním na očkovanie, či stále vysoký stav pacientov v nemocniciach. Počas dvoch hodín, ktoré Krajčí v piatok strávil na svojom dnes už starom pracovnom fleku, bolo po jeho boku vidieť tajomníkov Petra Stachuru či Janu Ježíkovú.

Aj tí sa spomínajú ako horúci kandidáti na nového šéfa zdravotníctva, ktorého by predseda vlády mal nominovať v blízkom čase. Na niekoľko desiatok minút však medzi nich zavítal aj dočasný minister zdravotníctva a financií Heger, ktorý tak zrejme zisťoval, aké kroky ho čakajú v prvom rade. „Išlo o stretnutie týkajúce sa prevzatia agendy v deň po podaní demisie a prevzatí riadenia ministerstva zdravotníctva novým šéfom rezortu. Nový šéf rezortu bude autonómny vo svojich rozhodnutiach a krokoch. Bývalý minister je zároveň pripravený byť súčinný pri preberaní agendy,“ dodala hovorkyňa Eliá­šová.