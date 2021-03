Vedci skúmajú dôsledky celosvetového boja s koronavírusom: Takto odbúrate stres z pandémie

Pre štvrtinu ľudí na Slovensku pravidelný sprievodca ich bežných dní, pre iných niečo, s čím sa začali stretávať vo väčšej miere práve v období pandémie.

Podľa vedcov zo Slovenskej akadémie vied (SAV) sú stresom najviac postihnutí mladí do 30 rokov a ľudia žijúci v domácnosti s viacerými členmi. A od novembra sa to ešte zhoršilo. Podľa psychologičky sú za vyššou mierou stresu strach o rodinu z dôvodu zaúverovania sa, či nestabilita v pracovnej oblasti. Približne štvrtina respondentov zažíva stres často až väčšinu času. Tieto zistenia prináša kontinuálny prieskum Ako sa máte, Slovensko?, ktorý iniciuje SAV a ktorý skúma zmeny správanie ľudí počas pandémie.

Čím viac ľudí žije v jednej domácnosti, tým vyššiu mieru stresu zažívajú. V prežívaní stresu od prelomu októbra a novembra 2020 vidíme mierny, aj keď nevýznamný nárast. „U mladých dospelých sa dokonca na prelome januára a februára v porovnaní s decembrom priemerná prežívaná miera stresu mierne zvýšila, kým v ostatných vekových skupinách mierne klesla. Zároveň sa ukazuje, že najmenej stresu zažívajú respondenti nad 60 rokov. Pohlavie v prežívaní stresu nehrá žiadnu rolu, stres postihuje mužov i ženy rovnako,“ hovorí o výsledkoch prieskumu vedúca projektu Kamila Urban zo SAV.

Najväčší problém s dlhotrvajúcim prežívaním chronického stresu je v tom, že môže viesť až k úplnej vyčerpanosti organizmu a apatii. Zvýšenie počtu respondentov, ktorí tvrdia, že nezažívali v januári stres vôbec, môže byť preto interpretované z opačného pohľadu a to tak, že títo jedinci sú už psychicky vyčerpaní a nedokážu reflektovať mieru stresu, ktorý zažívajú.

Mieru stresu či depresívnych pocitov neovplyvňuje pohlavie. No respondenti, ktorí si myslia, že ich pracovná pozícia je ohrozená v súvislosti s epidémiou koronavírusu, a tí, pre ktorých je ťažké vyjsť s rozpočtom, prežívajú oveľa častejšie depresívne pocity a stres.

Ako si pomôcť

Dýchanie cez slamku

Predstavte si, že máte v ústach slamku a chcete ňou vtiahnuť do pľúc čo najviac vzduchu. Čo najsilnejšie vdychujte vzduch dovnútra. Výdych by mal byť vždy o niečo dlhší ako nádych. Vyskúšajte to niekoľkokrát po sebe.

Vypnutá hruď

Jednoducho trochu vypnite hruď. Hrudná kosť sa narovná, rebrá sa trochu roztiahnu a pľúca sa radujú, lebo sa im ľahšie dýcha. Vždy, keď sa cítite bez nálady a stiesnene, vypnite hruď. Najmä ráno je dobré urobiť pár krokov s vypnutou hruďou. Väčšinou vám to hneď zlepší náladu.

Zívanie

Pri zívaní dochádza k všeobecnému telesnému i duševnému uvoľneniu. V okolí čeľustného kĺba sa nachádzajú malé kostné kanáliky. V nich sa nachádzajú krvné cievy a nervy, ktoré sa pri tom tiež príjemne naťahujú. Tento efekt sa potom prirodzene šíri ďalej do mozgu a do oblasti emócií. Zívanie pomáha v boji proti hnevu a zatrpknutosti.

Postupná relaxácia

Pomôže proti úzkosti, či fóbiám. Cvik môžete robiť aj v sede. Musíte sa postupne napnúť a uvoľniť svaly v celom tele. Začínajte po skupinách od prstov na nohách a potom prechádzajte cez lýtka, brucho, ruky, hrudník až po oči. Nadýchnite sa a v tom momente na tri sekundy napnite svaly v tej časti tela, ktorú precvičujete. Potom vydýchnite a uvoľnite sa.

Technika dýchania do brucha

Vďaka tomuto cvičeniu upokojíte frekvenciu svojho tepu, znížite krvný tlak a pomôžete aj svojej chrbtici. Položíte si jednu dlaň na hrudník a druhú na žalúdok. Postupne sa nadychujte nosom a počítajte pomaly do šesť až desať. Cvičenie opakujte do desiatich minút.

Teplý uterák

Okolo krku a ramien si na 10 minút dajte teplý uterák alebo zábal. Zatvorte oči, uvoľnite svaly na tvári a krku. Vedome uvoľnite aj hornú časť hrudníka a chrbta. Po desiatich minútach odložte zábal a nahriate časti si pomasírujte.

Humor

Prínos smiechu pre zdravie je ďalekosiahly. Smiech môže pomôcť zmierniť bolesť, priniesť väčšie šťastie a dokonca posilniť imunitu.

Hudba

Vedci zistili, že počúvanie hudby je schopné zmeniť fungovanie mozgu v rovnakom rozsahu ako lieky. K hudbe má prístup takmer každý, a to z nej robí ľahký a dostupný nástroj na znižovanie stresu.

Meditácia

10 minút pokojného sedenia a meditácie napríklad počas pracovnej pauzy môže pomôcť znížiť pocity stresu a úzkosti. Stačí len niekoľko minút denne.

Aromaterapia

Relax so zapálenou parfumovanou sviečkou alebo éterickým olejom môže mať obzvlášť pozitívny vplyv. Najlepšie sa vraj odpočíva s vôňou bergamotu, ylang ylang, pomaranča, ruže či levandule.

Cvičenie 5-4-3-2-1

Uvedomte si päť vecí, ktoré vidíte, štyri veci, ktoré počujete, tri, ktoré môžete nahmatať, dve, ktoré cítite a jednu, ktorú môžete ochutnať. Hneď sa budete cítiť lepšie.