Dangl po vyhadzove v šou Tvoja tvár znie povedome: Chudobnejší o tisícky eur a útek do Ameriky!

Pozbieral aspoň omrvinky! Producent a zabávač Dano Dangl (45) dostal od Markízy stopku v šiestom pokračovaní zábavnej šou Tvoja tvár znie povedome.

V nej bol od úplného začiatku v úlohe porotcu. Tvorcovia sa však rozhodli, že program potrebuje refresh a prostoreký Dano išiel z kola von. Tým však prišiel o rozprávkový honorár. Ako náplasť mu ponúkli porotcovanie „až“ v jednom kole. A on to zobral!

Dangl patril do stálej zostavy poroty šou Tvoja tvár znie povedome. Veľký šok prišiel v momente, keď Markíza oznámila, že on aj Zuzana Fialová viac už nebudú hodnotiť výkony našich celebrít. Dano si však z toho, zdá sa, ťažkú hlavu nerobil. „Beriem to v pohode. Veci sa nejako vyvíjajú v časopriestore, je to v poriadku, že sa to vynovuje a apdejtuje. Bolo by to inak stále rovnaké,“ priznal nedávno Novému Času Dangl. Vyškrtnutím jeho mena zo stoličky však Dano prišiel o poriadne mastný zárobok. Podľa informácií Nového Času mohol za jednu časť zarobiť približne 2-tisíc eur. V prípade desiatich častí sa tak jeho bankové konto navýšilo o 20-tisíc eur. Na tieto peniaze však mohol zabudnúť. Ako sa však zdá, tvorcovia na neho celkom nezabudli a dnes sa objaví v šou opäť. „Som späť!“ zakričí pred divákmi producent z porotcovského kresla a nezabudne zavtipkovať: „Kde je Zuzana Fialová. Napríklad, haló!“ Za hodnotenie v druhom kole šou však pozbieral iba odrobinky. „Mohol dostať tak okolo 500 eur. Prišiel tam a bolo to priateľské gesto,“ tvrdí zdroj zo štábu.

Dangl tak stihol nakrútiť pred pár týždňami jednu časť šou a odfrčal z krajiny. Za veľkou mlákou ho totiž čakali povinnosti, pretože sa dal na filmovú stáž. „Je to taká filmová záležitosť, ktorú riešime interne u nás a tak viac-menej budem musieť na nejakú dobu odísť. Je to do budúcna, kedy investujem do nejakých vecí. Zjednoduším to veľmi. Sú to skôr nejaké kontakty do budúcnosti,“ prezradil čo-to producent a ďalej už robil tajnosti. Isté však je, že už niekoľko dní si užíva Ameriku.