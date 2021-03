Kurz naložil Malte: Obstarávala si vakcíny na bazári? Krajina vracia úder

Maltský minister zdravotníctva Chris Fearne odmietol v piatok tvrdenie, že jeho krajina si tajne zaobstaráva ďalšie dávky vakcíny proti chorobe COVID-19 nad rámec tých, ktoré jej alokovala EÚ. Reagoval tým na vyjadrenie rakúskeho kancelára Sebastiana Kurza.

Kurz v piatok na tlačovej konferencii ostro kritizoval postup pri rozdeľovaní vakcín medzi jednotlivé členské štáty EÚ. Podľa jeho slov môžu existovať tajné dodatočné dohody niektorých krajín s výrobcami mimo rámca zmlúv uzatvorených s Úniou.

Kurz tiež povedal, že dávky vakcín nie sú zjavne distribuované medzi členské krajiny podľa dohodnutého kľúča, ktorým je počet obyvateľov. Varoval, že ak bude aktuálny trend pokračovať, niektoré krajiny EÚ zavŕšia očkovanie až koncom leta alebo na jeseň, kým iné s ním budú hotové už v máji.

Ako príklad uviedol, že Malta má v prepočte na počet obyvateľov dostať do konca júna trikrát toľko dávok vakcín než Bulharsko, pričom Holandsko zase dovtedy dostane dvojnásobok oproti Chorvátsku.

Fearne v reakcii uviedol, že Kurzove tvrdenia na adresu Malty nie sú pravdivé. Vysvetlil, že všetky vakcíny proti covidu získané Maltou boli obstarané v rámci pokročilých kúpnych zmlúv a spoločného mechanizmu, ako to bolo dohodnuté Európskou komisiou a spoločným riadiacim výborom. Súčasne poznamenal, že nad týmto procesom malo dohľad práve Rakúsko, keďže bolo spolupredsedom zmieneného výboru.

Agentúra DPA napísala, že Malta predbehla v očkovaní ostatné štáty EÚ, čo vyplýva aj z bilancie zverejnenej portálom Our World in Data. Najmenej jednou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19 bolo totiž do piatku zaočkovaných už takmer 20 percent z celkových približne 500 000 obyvateľov tohto ostrova.

Bulharský premiér Bojko Borisov v reakcii na Kurzove pripomienky uviedol, že podporuje iniciatívu rakúskeho kancelára "na dôkladné preskúmanie spôsobu, akým sa dodávajú a distribuujú vakcíny nariadené Európskou komisiou". Apeloval však pri tom, že "pokračovať musíme jednotne", ako sa Brusel zaviazal.

Hovorca EÚ Stefan de Keersmaecker tvrdenia o zákulisných obchodoch bagatelizoval. Spresnil, že členské štáty sa môžu rozhodnúť, že požiadajú o menej alebo viac dohodnutých vakcín a "o tom sa rokuje medzi členskými štátmi". Pripustil, že na základe výsledku tejto diskusie sa možno s farmaceutickými spoločnosťami dohodne "nový distribučný kľúč".

Opoziční sociálni demokrati (SPÖ) v Rakúsku medzičasom odsúdili Kurzov "manéver" týkajúci sa distribúcie vakcín. Podľa SPÖ bol zameraný na odpútanie pozornosti rakúskej verejnosti od chaosu, ktorý vytvára Kurzova vláda. Poukázali zároveň aj na to, že Rakúsko bolo spolupredsedom výboru, ktorý prijímal rozhodnutia týkajúce sa distribúcie vakcín v EÚ.