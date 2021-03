Slavia uhrala s Rangers remízu, United prišli v závere o víťazstvo nad AC

Futbalisti Manchestru United remizovali v úvodnom osemfinálovom súboji Európskej ligy UEFA s milánskym AC 1:1.

V šlágri bývalých šampiónov Ligy majstrov sa anglický tím ujal vedenia v 50. minúte zásluhou presného zásahu Amada Dialla, v nadstavenom čase vyrovnal Simon Kjaer.

United chýbali viacerí stabilní hráči zo základu - de Gea, Jones, Mata, Pogba, Rashford a Cavani. Ani "rossoneri" neprišli do Manchestru v plnej sile, pre rôzne druhy zranení im neboli k dispozícii Bennacer, Calhanoglu, Ibrahimovič, Mandžukič a Rebič. Hostia boli v úvode aktívnejší a podarilo sa im streliť dva góly, ani jeden však neplatil. Leaov presný zásah neuznal rozhodca pre ofsajd a Kessie si pred gólovou akciou spracoval loptu rukou, čo odhalil systém VAR. Domáci spálili tutovku v 39. minúte, keď Maguire z tesnej blízkosti namieril iba do žrde.

Krátko po prestávke sa United dostali do vedenia. Fernandesov nákop predĺžil chrbtom k bráne hlavou Diallo a preloboval vybiehajúceho Donnarummu - 1:0. Na ihrisku bol 18-ročný talent z Pobrežia Slonoviny v tom čase iba pár minút, keď po polčase nahradil v útoku "červených diablov" nevýrazného Anthonyho Martiala. Vyrovnať mohol Krunič, vo výhodnej pozícii ale namieril nad bránu. Šťastie sa usmialo na AC v nadstavenom čase, keď sa dostal k hlavičke na prednej žrdi nikým neobsadený Kjaer - 1:1. Podarí sa mu presvedčiť Messiho? Sám vidí, že mužstvo má budúcnosť, tvrdí Koeman Futbalisti pražskej Slavie nevyužili domáce prostredie a s Glasgowom Rangers remizovali 1:1. Čerstvého škótskeho šampióna "načal" už v 7. minúte rumunský kanonier Stanciu, po pol hodine mohol zvýšiť náskok Provod, ktorý z priameho kopu poriadne natiahol hosťujúceho brankára. Rangers vyrovnali z ojedinelej akcie, po štandardke sa k lopte so šťastím dostal Helander a poslal ju do siete - 1:1.

V závere mohol rozhodnúť Masopust, McGregor s námahou vyškriabal jeho hlavičku. Duel sledoval iba z lavičky náhradníkov slovenský stredopoliar "zošívaných" Jakub Hromada. Slaviu čaká v Škótsku ťažká, no nie neriešiteľná úloha. V prípade postupu by zopakovala úspech zo sezóny 2018/2019, keď stroskotala vo štvrťfinále EL na londýnskej Chelsea.