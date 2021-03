Žena mala obrovské brucho, ľudia si mysleli, že čaká dvojičky: O tomto sa jej ani nesnívalo

Toto rozhodne nečakala! Tia Walters (19) z Littlehamptonu mala počas tehotenstva obrovské brucho. Ľudia si mysleli, že čaká dvojičky. Pravda bola niekde úplne inde.

Ako píše The Sun, každý by si pri pohľade na Tiu myslel, že čaká hneď niekoľko detí. Jej brucho bolo obrovské a mala kvôli nemu aj poriadne bolesti. Keď však nadišiel deň D a stala mamou, nedokázala uveriť vlastným očiam. Porodila syna Romana, ktorý vážil približne 5 kíl! Svojej mamičke dal veľmi zabrať.

"Keď som ho uvidela, nemohla som uveriť, aký je veľký. Bol taký dlhý" povedala Tia. "Môže to byť veľké dieťa, ale nevymenila by som ho za nič na svete," priznala otvorene.

19-ročné dievča podniká v oblasti krásy a doplnkov. Ešte v minulom roku zistila, že je v radostnom očakávaní. Krátko po tejto novinke sa jej nafúklo brucho. Čoskoro dorazili viaceré problémy. Nedokázala chodiť alebo robiť niečo iné, bez toho, aby nemala bolesti. Ľudia sa jej neustále pýtali, či skutočne neprivedie na svet viacero potomkov. "Som dosť malá, takže sa čudujem, že som zvládla tehotenstvo," uviedla mladá mamička.

V októbri jej praskla plodová voda a bola prevezená do nemocnice v Chichesteri. Hodinu a pol sa snažila prirodzenou cestou porodiť svojho syna, avšak márne. Lekári museli urgentne vykonať cisársky rez. Romanova váha hneď po narodení by sa dala prirovnať bowlingovej guli. Štyri mesiace od pôrodu syn vážil už 6 kíl. Hoci si mamička dosť vytrpela, tvrdí, že to naozaj stálo za to. Rovnaké nadšenie s ňou zdieľa aj partner Alfie Tomlinson (26). Veď bodaj by nie, majú doma poriadne kusisko chlapa.