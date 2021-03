Psychologička o Matovičovej komunikácii na facebooku: Toto by si mal premiér a jeho tím prečítať

Poštval proti sebe ďalších ľudí! Premiérovi Igorovi Matovičovi (47) v poslednom čase extrémne nejde karta a vyrába si okolo seba samých nepriateľov.

Po koaličných partneroch, prezidentke či medzinárodnej hanbe s Ukrajinou a Európskou liekovou agentúrou najnovšie zaútočil na bývalého poradcu exprezidenta Andreja Kisku (58) Rada Baťa (44). Ich konflikt spustil status na facebooku, ktorý vyústil až do trestného oznámenia. Na štýl premiérovej komunikácie na sociálenej sieti sme sa opýtali psychologičky Jany Porubcovej.

Ako vnímate komunikáciu premiéra Igora Matoviča na sociálnych sieťach?

- Nie každý je odborník vo všetkých oblastiach. Ja rozumiem svojej oblasti, ale nie som jadrový fyzik. Čiže ak by som chcela o tom niečo vedieť, tak stopercentne sa skontaktujem s niekým, kto tomu rozumie a nechám si to vysvetliť. To je veľmi dôležitý predpoklad každého človeka, ktorý si povie, že ide do politiky.

Čo to znamená?

- Znamená to to, že ten, kto je koučovaný, si zvolí niekoho, kto mu rozumie, kto pozná jeho typ osobnosti, vie, čo od neho môže očakávať a spolu sa zhodnú na tom, čo očakávajú. Toto mi chýba nielen u premiéra, ale naprieč celou vládnou koalíciou. Dobrý tím by určite nedovolil, čo sa teraz deje.

Aké pocity podľa vás vyvoláva správanie premiéra v bežných ľuďoch?

- Nemali sme tu ešte žiadnu takúto garnitúru, ktorá by robila takú facebookovú politiku, ktorá ľudí veľmi polarizuje a zároveň veľmi zneisťuje. Od premiéra každý čaká to, že sa na neho možno v ťažkých časoch spoľahnúť a že je takým lakmusovým papierikom toho, kam sa má spoločnosť uberať a akým spôsobom to bude robiť.

Verejnosť je prekvapená z toho, ako sa Igor Matovič správa, no on bol takýto už pred voľbami.

- Na začiatku sa mnohým páčilo a bolo to také nové, ako sa premiér prezentoval cez sociálne siete. To ho posilnilo a povedal si, že toto je taká dobrá cesta, toto môžem robiť. Ale veľmi tu chýba spätná väzba jeho podporného tímu, ktorý by mu povedal, čo je ešte v norme a čo už je za čiarou. Ten tím by mal nastaviť latku limitov.

Aký dopad to môže mať na jeho osobu?

- Znižuje to jeho dôveryhodnosť, ktorá môže byť na niekoľkých leveloch. Týka sa to jeho politických partnerov, aj dôvera samotnej našej spoločnosti a, bohužiaľ, to má expanzívny charakter. Lebo vidíme, že medze prerástli a netýka sa to už len Slovenska, ale začína to mať medzinárodný aspekt. Toto je taký bod, kde by sme sa naozaj mali zastaviť.