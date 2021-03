Matovič sa opäť vyznamenal: Medzinárodná hanba pre Slovensko! Politológ premiéra nešetril

Po Ukrajine a Maďarsku sa premiér IgorMatovič (47) v zahraničnej politike venuje Európskej liekovej agentúre (EMA).

Rozhorčilo ho, že medzištátny liekový regulátor, ktorý zodpovedá za bezpečnosť a účinnosť vakcín, vydal odporúčanie, aby sa ruská vakcína Sputnik V neschvaľovala jednotlivo v krajinách EÚ. Matovič tak šéfku predstavenstva EMA oslovil cez status na sociálnej sieti a po slovensky jej odkázal, že majú pracovať 24 hodín a sedem dní v týždni.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Matovič, premiér krajiny, ktorá už týždne vedie v počte mŕtvych a hospitalizovaných na milión obyvateľov, napísal, že EMA má pracovať nepretržite. „Milá Christa, všetci by sme boli veľmi radi, aby ste si v EMA na nasledujúce mesiace zmenili pracovnú dobu na 24 hodín denne a 7 dní v týždni - a neschvaľovali tak nové vakcíny tri mesiace, ale tri týždne. Ide totiž o život,“ napísal Matovič. Odkaz smeroval šéfke správnej rady liekovej agentúry Christe Wirthumerovej-Hocheovej, ktorá odporučila štátom EÚ, aby Sputnik V neschvaľovali na vlastnú päsť.

„Potrebujeme dokumenty, ktoré môžeme posúdiť. V súčasnej chvíli taktiež nemáme dáta (...) ohľadne zaočkovaných ľudí. Je to neznáme. Preto by som dôrazne odporúčala neschvaľovať núdzové riešenie nasadenia Sputnika V na štátnej úrovni,“ povedala Wirthumerová-Hocheová. Dodala, že Sputnik tu môžeme mať, keď posúdia všetky dáta, ktoré posielajú z Ruska, tak ako EÚ dostala dáta ostatných výrobcov. Proti slovám predstaviteľky EMA sa ohradili aj z Ruska a žiadajú ospravedlnenie.

Na Slovensku však už máme 200-tisíc dávok tejto vakcíny a v súčasnosti prebieha proces skúmania jej bezpečnosti. Sputnik sme začali testovať na myšiach a čaká sa, čo sa s nimi stane. Podľa českého Štátneho ústavu na kontrolu liečiv má rovnaký názor ako šéfka EMA veľká väčšina riaditeľov liekových agentúr v EÚ. Pridáva sa k nej aj slovenský ŠÚKL. „Proces registrácie vakcín proti COVID-19 bol nastavený tak, aby sa za žiadnu cenu neustúpilo z odborných požiadaviek na vakcíny a aby sa zároveň proces skrátil na čo najkratší čas,“ skonštatovali. Šéfka nášho ŠÚKL Zuzana Baťová sa za Matoviča dokonca ospravedlnila.

„Dr. Christu Wirthumeovúr-Hocheovú som osobne kontaktovala a vyjadrila som jej svoje ospravedlnenie. Je uznávanou odborníčkou a mnohokrát v rôznych situáciách pomohla a poradila mne osobne i ŠÚKL-u,“ povedala. Verí, že Matovičovo vyjadrenie bolo „výsledkom neznalosti procesov a pracovného nasadenia expertov z celej EÚ, ktorí od času pandémie pracujú 24 hodín denne“. EMA má pritom už vo štvrtok schváliť štvrtú vakcínu od Johnson & Johnson.

Bývalý minister zahraničia a europoslanec Eduard Kukan tvrdí, že Matovič nemá so zahraničnou politikou skúsenosti. „Mal by postupovať omnoho obozretnejšie vo svojich výrokoch smerom do zahraničia. Mal by sa omnoho viac kontrolovať, nevyjadrovať sa tak emotívne, lebo slová v zahraničnopolitickej oblasti sa vnímajú veľmi citlivo,“ vysvetlil Novému Času. Proti Matovičovi sa ozvala aj šéfka zdravotníckeho výboru z SaS Jana Bittó Cigániková: „Už by sme si mohli prestať robiť medzinárodnú hanbu.“

Ako prebieha registrácia v európskej liekovej agentúre?

Jurkemíková Magdaléna, hovorkyňa Štátneho ústavu pre kontrolu liečív

- Európska lieková agentúra zaviedla viacero nástrojov na urýchlenie registrácie - poskytovanie vedeckých odporúčaní spoločnostiam vyvíjajúcim vakcíny alebo nástroj priebežného hodnotenia, ktorý umožňuje predkladať dokumentáciu postupne. Štandardne trvá registrácia vakcíny rok. Registrácia vakcín na COVID-19 je teda zrýchlená. Rýchlosť však značne ovplyvňuje rýchlosť dodávania dát od žiadateľa, ich kvalita, rozsah a transparentnosť. Dĺžka registrácie tak priamo závisí od výrobcu a EMA ju v prípade nekompletných údajov nedokáže ovplyvniť.

Naivné a hlúpe vyjadrenie

Tomáš Koziak, politológ

- Na to netreba zvláštne školy, aby človek vedel, akým spôsobom sa schvaľujú lieky, že to nie je o tom, že si povieme, že to urobíme za dve hodiny, a potom si rozmyslíme, že to urobíme za hodinu. Tie procedúry sú omnoho zložitejšie. To je práve predstava človeka, ktrorý odpísal diplomovku, ako funguje veda. Úplne to zodpovedá statusu, ktorý je naivný a hlúpy. Je to hanba.

Škandály

„Vtip“ o Ukrajine

Diplomatický škandál vyvolal Matovič výrokom, že vymenil Sputnik za Zakarpatskú Ukrajinu.

Zhodenie ministra zahraničných vecí

Matovič sa tiež postavil za maďarského ministra zahraničia po tom, čo bol na Slovensku rokovať s poslancom OĽaNO o našom zákone o občianstve.