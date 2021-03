Hamšík bude najdrahším hráčom IFK: Očakávania sú obrovské, ale určite nedá päť gólov za zápas

Vo Švédsku rezonujú tri témy: demonštrácie proti pandemickým opatreniam, návrat Zlatana Ibrahimoviča (39) do reprezentácie a prestup Mareka Hamšíka (33) do IFK Göteborg.

Kapitán slovenského národného tímu priletel cez Viedeň a Frankfurt nad Mohanom do druhého najväčšieho švédskeho mesta v nedeľu neskoro večer,

Už v hale letiska Landvetter ho vítala hlasnými chorálmi zhruba stovka priaznivcov vlani dvanásteho tímu najvyššej súťaže. Veľa fanúšikov bez rúška sa natlačilo do blízkosti Hamšíka, aby si s budúcou hviezdou mužstva urobili cenné selfíčko či video. Jeden z nich mu zavesil na krk klubový šál.

Slováka privítali riaditeľ IFK Hakan Mild a športový riaditeľ Pontus Farnerud. Obaja ho odviedli k autu, zatiaľ čo natešení priaznivci zapálili na parkovisku niekoľko svetlíc. „Hamšík s rúškom na ústach opustil letisko a tesne pred polnocou sa ubytoval v hoteli v centre mesta,“ uviedol denník Expressen.

Aby si banskobystrický rodák udržal pred majstrovstvami Európy zápasovú prax, rozviazal zmluvu s čínskym tímom Dalian Pro, kde odohral dve sezóny. Očakávalo sa, že skončí v Slovane Bratislava, no nedohodol sa s belasými na dĺžke kontraktu. IFK Göteborg už nemá po nedeli šancu postúpiť vo Švédskom pohári zo skupiny a obhájiť vlaňajšie prvenstvo. Ligu odštartuje 20. apríla na ihrisku Örebro SK.

Hamšík bude v stredovej formácii spolupracovať aj so Simonom Thernom, čerstvou posilou z Norrköpingu. „Očakávania budú obrovské, pretože je to skvelý futbalista. Určite nedá päť gólov za zápas, no s loptou je fantastický. Svojimi schopnosťami nám pomôže stať sa lepším tímom. Je to super profesionál a veľmi skromný človek,“ povedal na adresu slovenského futbalistu pre noviny Aftonbladet.

Nie je jedinou posilou

IFK Göteborg pred ligovým štartom mohutne zbrojí. Okrem Hamšíka by podľa švédskych médií mal posilniť mužstvo aj skúsený 34-ročný a 82-násobný reprezentant Marcus Berg. Klub lanári i o rok staršieho Oscara Wendta, ktorý v minulosti obliekal modro-biely dres tri roky. Pred pár týždňami prišiel Simon Thern. Jeho trhová hodnota je 1,2 mil. eur. Úroveň 1 milión eur dosahuje tandem Erlingmark – Abdullahi. Najdrahším hráčom IFK však bude Hamšík (4 mil. eur).