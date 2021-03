Marek Hamšík už priletel do Švédska: Takto ho vítali fanúšikovia Göteborgu

Kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie Marek Hamšík (33) je už vo Švédsku! Po prílete ho tam privítala početná skupinka fanúšikov IFK Göteborg.

Podľa portál švédskeho periodika Sportbladet dnes absolvuje lekársku prehliadku a potom by mal podpísať zmluvu.

V krátkom čase by sa mal zapojiť aj do tréningového procesu. Detaily zmluvy zatiaľ nie sú známe. Taliansky novinár Gianluca Di Marzio však tvrdí, že rekordér slovenskej reprezentácie sa dohodol na zmluve do konca aktuálnej sezóny.

Hamšík bol naposledy hráčom čínskeho klubu Dalian Pro, s týmto klubom však ukončil spoluprácu. Špekulovalo sa, že posilní bratislavský Slovan, napokon ale zamieril do Švédska.