Pikanté priznanie ruskej modelky: Prečo som nemala sex s Mbappem?

Modelky letia na športovcov. Futbalistov nevynímajúc. Príťažlivá Ruska Victoria Bonja (41) sa v rozhovore pre Sport Express priznala, že milovala francúzskeho kanoniera Kyliana Mbappeho.

Štyridsaťjedenročná Victoria, ktorá je aj televíznou moderátorkou a herečkou, zároveň prezradila, prečo nemala s vyhláseným futbalistom sex. „Keď som zistila, že ešte nemá 18 rokov, dostala som strach, že ma obvinia z pedofílie,“ vyhlásila.

Mbappe bol jedným z radu, ktorého zbalila. „Nevedela som, že nie je plnoletý. Bola som vtedy slobodná a on nebol vo vzťahu. Som rada, že to nakoniec nevyšlo.“

Victoria tiež uviedla, že mala blízko aj k Neymarovi, ale nespali vraj spolu, lebo Brazílčan bol v tom čase zadaný. To jej však nebránilo v tom, aby skúsila niečo viac ako len priateľstvo. Stále sa cíti dobre v spoločnosti futbalistov.

Jedným z nich je aj Paulo Dybala, ktorý ju raz pozval na zápas Juventusu Turín. Nebol jediným, s ktorým si začala. „Sergio Ramos ma sledoval na instagrame, ale rýchlo sa z neho vyparil. Videla som tiež Cristiana Ronalda recenzovať moje príbehy na sociálnej sieti. Dostala som sa napríklad do problémov s Luisom Figom. Jeho manželka žiarlila na to, že so mnou komunikuje, tak ho prinútila zmeniť číslo,“ vyrozprávala atraktívna ruská modelka.