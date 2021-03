Igor Vlha opísal svoje pocity po triumfe dcéry: Petra nebojovala, Petra drela ako mula!

Otec Petry Vlhovej si myslí, že jeho dcéra získala 180 bodov vo víkendových pretekoch Svetového pohára v Jasnej aj preto, že organizátori vymenili disciplíny.

Fotogaléria 20 fotiek v galérii , ale pre obavy z nepriaznivého počasia prišlo ku zmene. Igor Vlha to považuje za kľúčové a verí, že sa vďaka týmto pretekom veľa zmení v psychike slovenskej lyžiarky.



"Je to neskutočné, neviem, čo mám povedať, celý sa trasiem. Petra nebojovala, Petra drela ako mula. Toto je krásny výsledok. Stalo sa to, čo sa malo stať," povedal šťastný Vlha po pretekoch.



Vlhová vyhrala obrovský slalom SP prvýkrát v tejto sezóne. Celkovo to bol jej 19. triumf v SP, z toho piaty v "obráku". V tejto disciplíne predtým triumfovala v januári 2020 v talianskom Sestriere:Dvadsaťpäťročná Slovenka navyše skresala manko na líderku SP Laru Gutovú-Behramiovú, v celkovom poradí zaostáva za Švajčiarkou už iba o 36 bodov:Nebudeme počítať body, ale boli to dôležité preteky. Urobili sme radosť Slovákom v ťažkej dobe."Počas sobotného slalomu priznal otec slovenskej lyžiarky, že bol veľmi nervózny. V nedeľu boli jeho pocity rovnaké: "Keby som mohol, idem niekam preč. Ale šport je preto krásny, lebo to ide hore-dolu. Prelomili sme niečo, ani neviem čo.za toto riaditeľke pretekov Janke Palovičovej osobne poďakujem. Petra si po sobote vyčistila hlavu, bola uvoľnená."Napriek tomu, že podujatie bolo bez divákov, našla sa hŕstka takých, ktorí sa za vyhradenými miestami dostali neďaleko trate. Podľa Igora Vlhu by pri účasti divákov boli jeho emócie ešte väčšie., ako za normálnych okolností. Ale je to ťažké zvíťaziť doma, tlaky na Petru sú obrovské. Toto je naozaj veľmi cenné."Otec slovenskej lyžiarky potom prezradil, aký bude Vlhovej program v najbližších hodinách:Pochválil tiež organizátorov pretekov, najmä pripravenosť trate bola podľa neho špičková: "Nedalo sa čakať nič iné ako absolutórium. Náš servisák povedal, že tento rok nebola nikde na svete lepšia trať."