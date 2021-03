V Jasnej je vždy spokojný: Slovenské svahy kontroluje známy český lyžiar

Do Jasnej chodí vždy rád! A to už celé roky! Dnes technický delegát Medzinárodnej lyžiarskej federácie (FIS) Čech Bohumír Zeman najznámejšie slovenské lyžiarske stredisko pozná ako vlastnú dlaň.

Na miestne svahy chodí roky služobne. Najskôr ešte ako bývalý československý reprezentant - to konkuroval tým najlepším v časoch, keď Jasná hostila Svetový pohár mužov (1979 a 1982),

Spomienky na roky, keď ako prvý Čech stál na stupňoch víťazov v pretekoch Svetového pohára (v roku 1981 vyhral kombináciu v Kitzbüheli), nemá rád. Vraj to je už tak dávno, že si na to pamätá veľmi málo ľudí. Svoj šport však stále miluje, aj preto od neho nedokázal odísť, hoci to dostal aj na papieri... Ako aktívny pretekár mal spor s jedným z trénerov, po ktorom dostal v časoch totality doživotný reprezentačný dištanc. „Alpské lyžovanie je nádherný šport, ale to riziko, ktoré pretekári a pretekárky pri každom štarte podstupujú, je šialené. Ale žijú, a vlastne aj my sme žili nádherný život,“ zaspomínal si v jednom z rozhovorov Bohumír Zeman, ktorého dcéra Andrea ostala pri lyžovaní, ale vybrala si jeho ešte rizikovejší variant ako zjazdové lyžovanie: skikros.

Roky pracoval ako tréner, dokonca bol aj starostom Špindlerovho Mlyna a pričinil sa o to, že tam vyrástlo lyžiarske stredisko, ktoré už trikrát hostilo preteky Svetového pohára v alpskom lyžovaní (2005, 2008 a 2011). Ale teraz venuje väčšinu času profesii technického delegáta FIS. To znamená, že cestuje ešte pred lyžiarmi a lyžiarkami do jednotlivých dejísk, aby všetko skontroloval, a počas pretekov dohliada na dodržiavanie technických predpisov. V Nízkych Tatrách má podľa vlastných slov roboty najmenej. To platí aj o tomto ročníku, keď mal tých pripomienok naozaj iba zopár. Jednu však mal spoločnú so všetkými: v Jasnej veľmi chýbali diváci.