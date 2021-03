Prečo sa vám jedlo pripáli aj na kvalitnej panvici? Česi na to prišli, je to hotová veda

Odborníci preskúmali, prečo sa niekedy jedlo pripáli aj na panvici s nepriľnavým povrchom a vrstvou oleja.

Popísali, že za to môže takzvaná "suchá škvrna", ktorá vzniká v dôsledku termokapilárnych síl. Pridali aj rady, ako na ňu vyzrieť. O vedeckej "perličke", ktorá môže mať dopad aj mimo kuchyňu, informovali zástupcovia Akadémie vied ČR (AV) v piatkovej tlačovej správe. Pre netradičný výskum zvolil Alaxander Fedorchenko z Ústavu termomechaniky AV slnečnicový olej, panvicu potom umiestnil na bežnú, elektrickú platničku.

"Panvica sa ohrieva odspodu, čím vo vrstve oleja vznikne teplotný gradient. Pre bežnú kvapalinu, ako je práve potrebný slnečnicový olej, platí, že so zvyšujúcou sa teplotou sa znižuje povrchové napätie kvapaliny," opísal experiment Fedorchenko. Horúci olej sa teda na panvici rozdelí a z najteplejšieho miesta - stredu - tiež rozleje do strán, ktoré sú chladnejšie. Na povrchu panvičky tak vznikne suchá škvrna. Tá sa potom šíri s tým, ako vzrastá teplota. Podľa odborníkov ide o výsledok takzvanej termokapilárnej konvekcie, kedy pri dosiahnutí kritickej teploty prúdi kvapalina z oblastí s nízkym povrchovým napätím do miest, kde je toto napätie vysoké.

V miestach suchých škvŕn sa potom jedlo môže pripaľovať. Vedci pozorovali, ako rýchlo sa šíri suchá škvrna na kamerovom zázname panvice s olejom. Zároveň vypočítali teoretický model. Predpoveď sa s videozáznamom zhodla. Autorov výskumu zároveň zaujímal výpočet profilu hrany suchej škvrny. V tomto prípade podľa AV došlo na riešenie diferenciálnych rovníc. Na záver potom Fedorchenko pridal aj radu do praxe.

"Zvýšte vrstvu oleja, upravte teplotu, povrch panvice kompletne pokryte olejom a používajte panvice s hrubým dnom. A nezabudnite jedlo pravidelne miešať," zhrnul vedec. Výsledky experimentu podľa odborníkov môžu mať v budúcnosti širšie využitie - v priemysle. Problém suchých škvŕn sa totiž spája napríklad aj s destilačnými prístrojmi či chladením elektronických súčiastok. Podľa Fedorchenka môže jav spôsobiť prudké prehriatie súčiastok. Výsledky súčasného výskumu publikoval časopis Physics of Fluids.