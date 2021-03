Shiffrinová po príchode do Jasnej prehovorila: Nádherný odkaz slovenským fanúšikom

Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová bude už v sobotu obhajovať víťazstvo v slalome Svetového pohára v Jasnej.

Pred piatimi rokmi triumfovala v slovenskom stredisku s obrovským náskokom, no momentálne sa v tejto disciplíne etablovala silná konkurencia na čele s Petrou Vlhovou.

V roku 2016 vyhrala Shiffrinová s náskokom 2,36 sekundy pred Švajčiarkou Wendy Holdenerovou. Slovenka Veronika Velez-Zuzulová na tretej priečke zaostala o 2,77 s, všetky ostatné lyžiarky mali vyše trojsekundové manko, deviata Vlhová stratila 4,00 s. Odvtedy sa mnohé zmenilo, v tejto sezóny sa v troch slalomoch SP radovala Vlhová, ktorá je aj na čele hodnotenia disciplíny. Shiffrinová zvíťazila raz rovnako ako Švajčiarka Michelle Gisinová, na majstrovstvách sveta v Cortine d'Ampezzo si vybojovala zlato Rakúšanka Katharina Liensbergerová.

"Vedela som, že buď sa ja môžem zhoršiť, alebo sa ďalšie dievčatá môžu zlepšiť. Ten časový rozdiel sa dá zmazať len niekoľkými zmenami vo vašom štýle lyžovania. Bolo mi jasné, že príde väčšia konkurencia a bude náročnejšie dostať sa vôbec na pódium. Je to tak v tejto sezóne a začala som to pociťovať už minulú zimu. Je to ako medzi mužmi, kde je rozdiel prvým a pätnástym veľmi tesný. Blížime sme sa k tomu a pre divákov to musí byť atraktívnejšie," povedala 25-ročná Američanka, ktorá má na Jasnú príjemné spomienky: "Mala som sa tu naozaj dobre, samozrejme, užila som si najmä slalom. Bola to sezóna, v ktorej som sa zranila, boli to moje druhé preteky po zranení kolena. Nikdy som tu netrénovala, takže skúsenosti mám len z predchádzajúcich pretekov spred piatich rokov."

Shiffrinová trénovala pred príchodom na Slovensko v zahraničí a presun si urýchlila leteckou dopravou. "Potrebovala som ešte jeden tréningový deň. Nie vždy je možnosť cestovať takto, ale keď ju máte, je to skvelé. Keď sme zhora videli hory, bolo to naozaj krásne, začína to vyzerať ako na jar, keď sa ešte sneh drží na vrcholkoch hôr. Mám rada tento čas roka," vyznala sa Shiffrinová pre oficiálny kanál organizátorov podujatia. Príjemné prekvapenie zažila po pristátí na popradskom letisku: "Na palube sme si s mamou hovorili, ktorá z nás púšťa hudbu z telefónu, pretože to bolo naozaj nahlas. Nebola to ani jedna z nás a potom sme vystúpili a pán hral na klavíri jednu z mojich obľúbených piesní od Ludovica Einaudiho. Nevedela som o tom dopredu, keď som vystupovala, mala som v rukách vankúš a sušienky. Nebola som na to pripravená, vyzeralo to ako scéna z filmu."

Američanka si celkovo pochvaľuje terajší pobyt v Jasnej, ktorý jej oživuje marec 2016: "Mám to tu veľmi rada. Na niektorých miestach máte pocit, že hoci nie ste doma, nie sú vám ani cudzie. Pri príchode sme sa dočkali neuveriteľného privítania, všetci v hoteli sú nesmierne ústretoví. Keď ste sedem mesiacov mimo domova, je veľmi dôležité dostať sa na miesta, kde sú ľudia milí a radostní. Špeciálne tu, kde je doma moja veľká súperka Petra. Pochopiteľne, že slovenskí priaznivci fandia jej, ale zároveň sú veľmi milí aj na mňa. To je niečo výnimočné, nestáva sa to veľmi často."