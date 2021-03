Žreb rozhodol: Vlhová otvorí preteky v Jasnej

Slovenskej lyžiarke Petre Vlhovej neprekáža výmena poradia súťaží na podujatí Svetového pohára v Jasnej.

Predovšetkým verí, že sa odjazdia sobotný slalom i nedeľný obrovský slalom (oba 9.30/12.30), aby neprišla o šancu získať ďalšie body do hodnotenia prestížneho seriálu. Víkend otvorí so štartovým číslom 1 v slalome.

Organizátori už v piatok z dôvodu nepriaznivej predpovede počasia pristúpili k zmene programu. "Výmena disciplín mi nevadí. Pevne dúfam, že nezrušia niektorú zo súťaží, pretože mám šancu získať nejaké body. Zajtra by malo byť polooblačno, no organizátori sa obávajú prípadnej hmly. V takom prípade by sa obrovský slalom jazdiť nemohol. Preto prišlo k výmene disciplín," povedala 25-ročná slovenská reprezentantka, ktorá si v piatok vyskúšala iba obrovský slalom: "Oficiálny tréning bol dobrý, aj keď trochu náročnejší, pretože bola celkom hustá hmla. Bolo to skôr na to, aby som sa hýbala a aby som stála na lyžiach. Tréning slalomu som dnes vynechala, najmä pre to, ako sa cítim. V uplynulých dvoch dňoch som trénovala obe disciplíny, takže som si chcela viac oddýchnuť."

Vlhová je na Slovensku od začiatku týždňa, do stredy bývala doma v Liptovskom Mikuláši: "Bola som šťastná, že som pár dní strávila doma, tešila som sa z toho. Už som však naspäť v 'bubline' a chystám sa na preteky. Po kĺzavých disciplínach mám už lepšie pocity, trvá mi to nejaký deň. Som pripravená." Po dvoch zjazdoch a superobrovskom slalome, ktoré sa koncom februára konali v talianskom stredisku Val di Fassa, zaostáva na druhom mieste celkového poradia SP za vedúcou Švajčiarkou Larou Gutovou-Behramiovou o 187 bodov: "Chcem podať moju jazdu, dám do toho všetko a pôjdem naplno, lebo už nemám čo stratiť. V hre je veľa, ale bez toho, aby som riskovala, by som veľký glóbus nezískala. Budem riskovať a uvidíme, ako to dopadne."

Slovenka bude v Jasnej súťažiť v rámci SP presne s päťročným odstupom. Na začiatku sezóny 2015/2016 slávila vo švédskom Are premiérové víťazstvo v pretekoch SP a na domácom snehu obsadila v slalome deviatu priečku a v "obráku" nepostúpila do druhého kola. Odvtedy nazbierala ďalších sedemnásť triumfov, získala dva malé glóbusy i šesť medailí na svetových šampionátoch: "To už bolo veľmi dávno. Už som niekde úplne inde, ako som bola pred piatimi rokmi, je ťažké hľadať v tom paralely. Teším sa, že som doma, ale budú to preteky ako každé iné."