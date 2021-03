A je to vonku: Premiér Matovič priznal, kto mu pomáhal pri zabezpečení vakcíny Sputnik V

Premiér Igor Matovič (OĽANO) priznal, že mu maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó pomohol pri zabezpečení dvoch miliónov vakcín Sputnik V.

Uviedol to na sociálnej sieti s tým, že na maďarského ministra ho odkázal tamojší premiér Viktor Orbán. Práve Szijjártó mu mal poskytnúť prvé informácie a kontakt na ruského ministra hospodárstva Denisa Manturova. Následne mal už Matovič s ruskou stranou rokovať sám.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

"Chcem verejne poďakovať ministrovi zahraničných vecí Maďarska Péterovi Szijjártóovi za jeho veľkú pomoc pri zabezpečení dvoch miliónov vakcín Sputnik V pre ľudí na Slovensku," uviedol Matovič. Vzťah so Szijjártóom a Orbánom označil za dostatočne priamy na to, aby sa kedykoľvek dokázali rozprávať aj o vážnych témach, ako je otázka dvojakého občianstva. To má riešiť novela zákona o štátnom občianstve. Umožniť by mala ľuďom s dlhodobým pobytom v inej krajine získať tamojšie občianstvo bez straty slovenského.

Premiér poukazuje na vzťahy v súvislosti s kritikou, ktorá prišla po návšteve Szijjártóa v Komárne, kde sa malo hovoriť aj o novele zákona. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR si predvolalo maďarského veľvyslanca, ktorý má vysvetliť konanie maďarskej strany pri tejto návšteve. Šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok (nominant SaS) zdôraznil, že novela je výsostne slovenskou záležitosťou a nie je predmetom bilaterálnych vzťahov. Informoval tiež, že už predtým odmietol stretnutie s maďarským rezortným kolegom v tejto súvislosti a požiadal ho o zdržanlivosť, keďže sa uskutočňuje legislatívny proces.

Szijjártó v Komárne uviedol, že sa zrejme zatiaľ z pohľadu maďarskej menšiny nepodarilo doriešiť otázku dvojakého občianstva na Slovensku. Po stretnutí s primátorom Komárna Bélom Keszeghom a zástupcami maďarskej menšiny žijúcej v SR mal vyjadriť nádej, že otázka bude raz vyriešená. V súvislosti s prebiehajúcim sčítaním ľudu na Slovensku požiadal Maďarov v SR, aby sa prihlásili k maďarskej národnosti.