Rusko za skoro tri mesiace zaočkovalo dva milióny ľudí: Putin sa ale predčasne neraduje

Rusko úplne zaočkovalo dva milióny ľudí vakcínami vlastnej domácej výroby, oznámil vo štvrtok prezident Vladimir Putin.

Ďalšie dva milióny obyvateľov dostali prvú dávku z dvojdávkovej očkovacej látky. Údaje zverejnené ruským prezidentom v rozhovore s dobrovoľníkmi ukazujú, akú dlhú cestu má ešte krajina pred sebou, kým bude mať proti koronavírusu zaočkovaných všetkých svojich 146 miliónov obyvateľov. Očkovanie prebieha takmer tri mesiace, pripomenula tlačová agentúra AFP.

Putinove vyjadrenia odvysielala televízia. Podľa týchto údajov je proti koronavírusu zaočkovaných len približne 1,3 percenta obyvateľov Ruska. Putin tiež povedal, že v deviatich z 85 regiónov Ruska ešte nepodali žiadnu dávku vakcíny. Štúdie naznačujú, že v Rusku rastie nedôvera voči vakcínam: v nedávnom prieskume nezávislej organizácie Levadovo centrum len 30 percent obyvateľov uviedlo, že by sa dalo zaočkovať. V decembri tak odpovedalo 38 percent.

Ruský líder znovu vyhlásil, že Rusko vyvinulo najlepšie vakcíny proti koronavírusu na svete, a dodal, že sú lepšie než očkovacie látky od spoločností Pfizer a AstraZeneca. Dodal však: "Napriek tomu necítime škodoradosť." Lekársky časopis The Lancet zverejnil minulý mesiac údaje, podľa ktorých má vakcína Sputnik V účinnosť 91,6 percenta, pričom časopis New England Journal of Medicine napísal, že vakcína od Pfizeru má 94-percentnú účinnosť.

Putin (68) sa však ešte nedal zaočkovať proti koronavírusu. Okrem Sputnika V Rusko doma vyrobilo aj vakcíny EpiVacCorona, ktorou sa už očkuje, a CoviVac, s ktorou Rusko plánuje prísť tento mesiac. Na rozdiel od väčšiny európskych krajín Rusko znovu nezaviedlo celoštátny lockdown, keď vlani na jeseň prišla druhá vlna pandémie. Podľa kritikov to vyústilo do vysokej celkovej úmrtnosti na ochorenie COVID-19.

Minulomesačné údaje zverejnené štátnym štatistickým úradom Rosstat ukázali, že v roku 2020 zomrelo v súvislosti s koronavírusom vyše 162.000 ľudí.