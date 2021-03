Zaľúbenci Cimarro a Gregušová zverejnili horúci záber: Jedna z našich prvých fotiek

Nenápadný náhľad do ich vzťahu. Slovenská misska Bronislava Gregušová (29) najnovšie potešila fanúšikov záberom, ktorého história sa ťahá do jej začiatkov s kubánskym sexsybolom Mariom Cimarrom (49).

Ukázali, ako vyzerali ich prvé spoločné dni! Mario Cimarro a Bronislava Gregušová sú zasnúbení od roku 2019, no stále pôsobia rovnako zamilovane ako na sexi fotke, ktorú označili za jednu z ich prvých spoločných. Kubánsky herec sa u slovenského diváckeho publika preslávil úlohou Juana v telenovele Skrytá vášeň. Lámač ženských sŕdc navštívil v lete 2018 Slovensko počas letného DOD v televízii Markíza.

Istý čas potom uverejňoval fotky z nášho hlavného mesta so záhadnými odkazmi, až kým nedošlo na video so slovenskou pesničkou hrajúcou v pozadí. "Awesome week (úžasný týždeň)! Lubim ta!" Napísal k videu a práve touto nevinnou vetou rozvíril dohady fanúšičiek, kto je tá záhadná žena, ktorej posiela takéto vyznania. Za pomoci všímavých čitateľov sa Nový Čas napokon dopátral k tomu, kto môže byť jeho vyvolenou. Po spoločných fotkách na letisku vyšla aj misska s pravdou von a začala herca označovať v príbehoch na Instagrame. Bývalá súťažiaca Miss Slovenko 2015 sa za sexidolom presťahovala do Paraguaja, kde prebiehala tanečná šou Baila Conmigo Paraguay 2019. Cimarro bol v porote.

O zásnubách, ktoré prišli zakrátko, informoval ako prvý Cimarro, ktorý uverejnil spoločné fotky s tým, že Bronislava povedala áno! Potom však pridal aj videá, kde je vidieť krásne momenty zo zásnub. Do romantickej idylky však nekompromisne zasiahla aj v ich prípade pandémia, ktorú namiesto plánovania očakávanej svadby prečkáva sympatická dvojica v slnečnej Kalifornii.