Misska Gregušová oslávila narodeniny v Malibu: Romantické gesto od snúbenca Cimarra

Napriek všade úradujúcemu koronavírusu si herec Mario Cimarro (49) nenechal ujsť aspoň malú oslavu narodenín slovenskej missky a snúbenice Bronislavy Gregušovej (29). Svojej láske pripravil romantické prekvapenie!

Pandémia už istý čas zasahuje aj do životov známej Slovenky a kubánskeho herca, ktorí trávia spoločné chvíle v slnečnej Kalifornii. Bývalá misska Gregušová je však dlhé mesiace odlúčená od rodiny a hoci žije so sexymbolo zo Skrytej vášne, neraz jej chýba to, čo my ostatní berieme ako samozrejmosť.

Na svoje narodeniny preto povinne absolvovala telefonát s rodinou a priateľmi, po čom nasledovalo romantické gesto od snúbenca Cimarra. Na pláži v Malibu s dychberúcou scenériou a výhľadmi, ktoré si vychutnávali vo dvojici, čakala krásnu Slovenku narodeninová torta, ktorá len doplnila vyznania lásky od jej partnera. Ten odštartoval 26. január ich spoločnou fotkou s veľavravným popisom. "Dobré ráno, princezná. 26. je tu. Šťastné narodeniny," napísal zamilovaný herec.