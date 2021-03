Pohár trpezlivosti pretiekol: Ortopedickí technici žalujú VšZP, právne kroky nevylučuje ani poisťovňa

Slovenská komora ortopedických technikov (SKOrT) žaluje Všeobecnú zdravotnú poisťovňu (VšZP), keďže sa nedohodli na zmluvných podmienkach od apríla.

TASR o tom informovala za komoru ortopedických technikov jej viceprezidentka Andrea Černá. Nové návrhy zmlúv považuje komora za nevyvážené a likvidačné. VšZP poukazuje na dlhodobá snahu o nedohody zo strany komory, napriek jej snahe k nej dospieť. Nevylučuje kroky na ochranu svojho mena.

"Po prepočítaní zmätočného návrhu poisťovne by pri výrobe mnohých položiek poskytovateľom vychádzala cena práce doslova iba niekoľko centov a pri vyše dvesto pomôckach dokonca záporná cena práce. Je neprípustné, aby poskytovatelia pracovali zadarmo alebo mali dokonca väčšie výdaje, ako je poisťovňa ochotná preplatiť," povedala Černá. Problematickým bola podľa jej slov cena normohodiny práce ortopedického technika, ktorá sa dlhodobo nemenila.

"Poskytovatelia považujú riešenie veci súdnou cestou za nevyhnutné, pretože predchádzajúce mesiace rokovaní so štátnou poisťovňou ani spoločné memorandum podpísané s cieľom dosiahnutia dohody neviedli k výsledku, ktorý by v konečnom dôsledku nemal negatívny vplyv na kvalitu poskytovanej starostlivosti," dodala s tým, že poskytovatelia zastúpení SKOrT nepristúpili doteraz predložené návrhy, pretože by podľa ich názoru zvýhodňovali VšZP, negatívne ovplyvňovali kvalitu individuálne vyrábaných ortopedických pomôcok a z ortopedických pacientov by robili pacientov druhej triedy.

"VšZP vníma zo strany SKOrT dlhodobú snahu o 'nedohodu' aj napriek vytrvalému úsiliu VšZP k dohode dospieť," reagoval jej hovorca Matej Neumann. Štátna poisťovňa tiež odmieta, že by poskytovatelia pracovali zadarmo alebo mali väčšie výdaje, ako je ochotná preplatiť. Požadované zvýšenie cien o viac ako 50 percent oproti súčasným zmluvám považuje za neprimeranú a neakceptovateľnú požiadavku.

Štátna poisťovňa poukazuje, že nielen ona vníma rokovania so SKOrT ako neprofesionálne, pričom odkazuje na odchod viacerých členov zo združenia. "V záujme zabezpečenia vlastnej komunikácie so zdravotnými poisťovňami si založili nové združenie a s ktorými došlo k uzatvoreniu nových zmlúv so VšZP," doplnil Neumann.

Pripomína, že SKOrT odmietla zmluvné podmienky, ktoré ponúkala všetkým poskytovateľom lekárenskej starostlivosti. Nové zmluvy majú podľa hovorcu za cieľ zjednotiť úhradový mechanizmus naprieč všetkými poskytovateľmi v tomto type zdravotnej starostlivosti.

VšZP avizovala, že vzhľadom na opakované a nekorektné mediálne vystupovanie komory je pripravená pristúpiť k právnym krokom v záujme ochrany dobrého mena.