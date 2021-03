Na Matoviča sa to valí zo všetkých strán! Remišová je znechutená, zotrel ho aj Sulík: Rozbije Sputnik vládu?

Ustojí vláda napätú situáciu?! Premiér Igor Matovič (47) vyvolal tajným nákupom ruskej vakcíny Sputnik V v koalícii obrovské rozhorčenie.

Politici reagujú na dovoz ruskej vakcíny na Slovensko: Chvála opozície, drsná kritika koaličného partnera!

Odignoroval stranu Za ľudí, ktorá bola najhlasnejším odporcom očkovania neregistrovanou látkou a poslanec Tomáš Valášek (48) preto oznámil odchod. Šéfka Veronika Remišová (44) je takisto znechutená a hovorí o „zásadnom rozhodnutí“, pred ktorým stoja.

Ku kritike sa pridáva aj predseda SaS Richard Sulík (53), ktorý nákup označil za nehodný toho, ako sa má riadiť krajina a okamžite zvolal mimoriadnu republikovú radu o tom, ako ďalej v koalícii. Remišová od začiatku so svojou stranou bojovala proti tomu, aby sme na Slovensku očkovali látkou, ktorú neschválila Európska lieková agentúra.

Strana SaS pod taktovkou Richarda Sulíka zas žiadala, aby ju odobril aspoň Štátny ústav na kontrolu liečiv. Tak ako to urobili všetci ostatní výrobcovia, ktorých vakcínami očkujeme. Matovičovi to však bolo jedno a Sputnik tajne nakúpil poza chrbát koaličných partnerov.

Lietadlo s vakcínami slávnostne vítal na košickom letisku, čo Valáška zo Za ľudí tak nahnevalo, že odchádza z koalície aj zo strany. „Igora Matoviča zastaviť nemôžem, ale viem mu zabrániť konať v mojom mene,“ uviedol Valášek, ktorý je už druhým odídencom strany. Prvým je hlohovecký primátor Miroslav Kollár, ktorý takisto odišiel pre nesúhlas so súčasným spôsobom vládnutia.

Remišovú odchod mrzí a hovorí, že Matovičovým správaním je rovnako znechutená. Jeho vítanie vakcíny vraj bolo absolútne nevhodné a nedôstojné. Naznačuje, že strana stojí pred dilemou, či vystúpiť z vlády, alebo riskovať rozpad. „Na jednej strane vidíme obrovské zlyhania v manažmente pandémie a v očkovacej stratégii, ktorá odsúva starých a chorých, na druhej strane je reálne riziko rozpadu vládnej koalície a návrat Fica s Pellegrinim. O tomto diskutujeme v strane a musíme prijať zásadné rozhodnutie,“ uviedla Remišová.

Odídu aj ďalší?!

Kollár a Valášek nemajú byť jediní, ktorí majú už dosť súčasného spôsobu vládnutia. Podľa Aktuality.sk zvažujú odchod zo Za ľudí aj ďalší členovia ako podpredseda parlamentu Juraj Šeliga, Jana Žitňanská, Ján Benčík či nitriansky primátor Marek Hattas. Prekážať im má nielen Matovič, ale aj Remišová. Rozpad klubu pripustila aj ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. „Večer máme zasadanie predsedníctva, na ktorom budeme hľadať spoločné východisko pre stranu Za ľudí z tejto situácie,“ povedala nám v utorok poslankyňa Andrea Letanovská, ktorá však nič nechcela konkretizovať.

Matovič si však z odchodu Valáška ťažkú hlavu nerobí. „Mudruje, ako sa snaží zabezpečiť západné vakcíny, ani jednu ampulku nedoniesol, tak som doniesol ampulky z Ruska,“ povedal premiér. Matovič svoje rozhodnutie o nákupe obhajuje tým, že doteraz objednané dávky vakcín výrazne meškajú. Rokuje vraj aj s Európskou komisiou, aby nám poslali viac vakcín. „Boli náznaky, mám prísľub na 100-tisíc vakcín zo Západu, ale o dva týždne ich budeme musieť vrátiť,“ povedal premiér a kritiku označuje za „trápnu kaviarenskú politiku“.

Ak by poslanci Za ľudí odišli zo strany, Remišová by mala problém. Zanikol by totiž celý poslanecký klub, keďže ten potrebuje aspoň osem členov.

Problém má aj šéf SaS

K veľkej kritike sa pridal aj Richard Sulík, ktorý hovorí, že nákup Sputnika bol čudná akcia, nehodna štýlu, ako sa má riadiť krajina a Matovič sa pri jej vítaní strápňoval. „Viete, aký výraz na to najviac sedí? Matovičovina. Toto je taká typická ,matovičovina'. Za desiatky miliónov spakruky si nakúpi dva milióny vakcín,“ povedal Sulík v relácii Na telo s tým, že na utorok večer zvolal mimoriadnu republikovú radu rozšírenú o poslanecký klub strany. „Budeme sa baviť o tom, kto za čo nesie zodpovednosť a akým spôsobom chceme zodpovednosť vyvodiť. Na stôl musí ísť prakticky všetko.“ Na otázku, či myslí aj na odchod z vlády, povedal, že keď všetko, tak všetko.

Matoviča otvorene skritizoval minister zahraničia Ivan Korčok z SaS. O nákupe Sputnika sa totiž mal dozvedieť až v nedeľu večer, keď slovenský veľvyslanec v Moskve začal vybavovať povolenie na prelet. „Nemal som informácie, čo bude na palube, mal som informáciu len o tom, že ide o cargo,“ povedal Korčok.

Dodávka ruskej vakcíny do Európy je podľa neho nástrojom hybridnej vojny, a preto avizoval, že sa chce stretnúť s tromi najvyššími ústavnými činiteľmi - prezidentkou Zuzanou Čaputovou, Matovičom a šéfom parlamentu Borisom Kollárom. Na otázku, či je v hre jeho demisia, mal jasnú odpoveď: „Pre mňa je rozhodujúce, čo sa od tohto momentu, ktorý by som nazval lapsus alebo pošmyknutie, ďalej stane,“ uviedol s tým, že ho odchod Valáška mrzí.

Grigorij Mesežnikov

Grigorij Mesežnikov, politológ

- Premiér Matovič Za ľudí natvrdo odignoroval a nemožno preto vylúčiť odchod z vlády. No zatiaľ mám pocit, že sa strana držala toho, že v oblastiach, v ktorých má zodpovednosť, má akúsi misiu. Ide o reformu súdnictva a reformu sektora európskych investícií. Viem si predstaviť, že napríklad Matovičovi predložia „požiadavky“ na vyriešenie toho stavu komunikácie vo vnútri koalície, prijatie konkrétnych opatrení aj v súvislosti so Sputnikom a môžu podmieniť zotrvanie v koalícií splnením týchto požiadaviek. Myslím, že cena za odchod by bola z hľadiska tejto strany privysoká.