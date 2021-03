Remišová reaguje na dovoz vakcín Sputnik: Premiérovo konanie je absurdné

Koaličná strana Za ľudí trvá na svojom postoji a je proti tomu, aby sa na Slovensku očkovalo neregistrovanými vakcínami.

Spôsob, akým premiér Igor Matovič (OĽANO) privítal ruskú vakcínu Sputnik V v krajine, označila šéfka strany Veronika Remišová za absurdný. "Nákup vakcín je v kompetencii ministra zdravotníctva a nesie za to plnú zodpovednosť, rovnako aj za prípadné následky. Je absurdné, akým spôsobom Igor Matovič vakcínu na Slovensku vítal, neurobil to pri žiadnej inej vakcíne a nevieme, či sa rovnako aktívne snaží nakúpiť aj iné schválené vakcíny. Je to obrovské sklamanie," skonštatovala Remišová.

Očkovať ľudí neregistrovanou vakcínou, pri ktorej Európska lieková agentúra (EMA) nepreverila riadnym spôsobom bezpečnosť a účinnosť, nie je podľa nej správne. Dodala, že takýto prístup môže poškodiť a zneprehľadniť systém očkovania v krajine. "Rovnako nás mrzí odchod nášho poslanca Tomáša Valáška z postu predsedu európskeho výboru parlamentu v reakcii na nákup vakcíny Sputnik V," dodala Remišová.

Slovensko nakúpi dva milióny kusov ruskej vakcíny Sputnik V. Premiér Igor Matovič (OĽANO) o tom informoval v pondelok z košického letiska, kde priviezli prvú dodávku. Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) potvrdil, že očkovanie vakcínou bude dobrovoľné a bez obmedzenia veku. Začať by sa mohlo najskôr o dva týždne.