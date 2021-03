Po odchode z kráľovskej rodiny otvoril 13.komnatu: Harry u Oprah priznal svoju najväčšiu obavu

Harry by pre svoju manželku urobil zjavne čokoľvek.

Jeho azda najznámejším činom bolo rozhodnutie opustiť kráľovskú rodinu. V rozhovore s Oprah priznal strach z predstavy, že by Meghan postretol rovnaký osud ako princeznú Dianu († 36). Špeciálny 90-minútový rozhovor s legendárnou Oprah Winfrey bude poriadne dramatický. Vyplýva to z krátkej videoukážky, ktorú včera v skorých ranných hodinách vypustila americká televízna stanica CBS. Oprah potvrdila, že dvojica prezradila niektoré šokujúce, takmer neuveriteľné veci.

Harry s Meghan pohodlne sedia v prútených kreslách, no ich výrazy majú od pohody veľmi ďaleko. Princ priznal, že jeho najväčšou obavou bolo opakovanie sa histórie. Narážal tým na život svojej matky, princeznej Diany v kráľovskej rodine. „Pretože si nedokážem predstaviť, aké to pre ňu muselo byť podstúpiť tento proces sama. Pred všetkými tými rokmi,“ priznal Harry. Zároveň dodal, že aj pre nich dvoch to bolo ťažké, no aspoň mali samých seba. Meghan mu po celý čas pevne stískala ruku. Na videu je vidieť, ako si pri tejto téme inštinktívne hladí svoje tehotenské bruško. Celý rozhovor bude odvysielaný túto nedeľu.