Princ Harry v rozhovore totálne naložil kráľovskej rodine: Trpké slová, ktoré zabolia!

Princ Harry prijal pozvanie do talk show Jamesa Cordenteho. Dvojica sa stretla v americkom Los Angeles, kde obaja rodení Briti teraz žijú.

Syn princa Charlesa hovoril o mnohých veciach, priznal okrem iného aj to, že sleduje seriál Koruna (The Crown), ktorý mapuje život jeho babičky Alžbety II. Hoci sa Buckinghamský palác snaží vehementne tvrdiť, že je seriál fikciou a s realitou nemá takmer nič spoločné, Harry si to nemyslí. Naopak, otvorene vyhlásil, že je seriál oveľa podobnejší realite, než si diváci vôbec dokážu predstaviť.

"Samozrejme, že to nie je striktne presné, ale voľne áno, dáva vám to hrubú predstavu o tom, aký je to životný štýl, akým tlakom kvôli službe čelíme, že je služba nad záujmami rodiny a tak ďalej," zveril sa Harry Cordentemu.

Princ tiež tvrdí, že z rodiny nikdy neodišiel úplne, len ustúpil do úzadia, pretože to bolo prostredie pre neho toxické. "Nikdy to nebol odchod preč, bolo to odstúpenie do úzadia skôr než odchod. Je to veľmi náročné prostredie. Ničilo to moje mentálne zdravie. Bolo to toxické. Urobil som to, čo by urobil každý manžel a otec. Potreboval som z toho svoju rodinu dostať preč, " dodal princ Harry.