Žena sa nakazila koronavírusom a potom to prišlo: Takýto príznak nečakala ani v najhoršom sne

Myslela si, že je jedna zo šťastlivcov, ktorým sa vírus vyhol veľkým oblúkom, ale opak bol pravdou.

Ako informuje denník Daily Mail, rodina ženy menom Abby Read sa nakazila koronavírusom, pričom samotná Abby nepociťovala žiadne príznaky a cítila sa po zdravotnej stránke úplne fit. Jej dve dcéry mali klasické prejavy nakazenia ako je kašeľ, únava či dýchavičnosť. Testy na koronavírus v tom období neboli také dostupné ako sú teraz, a tak bola celý čas v tom, že sa jej podarilo nenakaziť sa. Po krátkom čase sa však stalo niečo, čo ju značne vydesilo. Jedna z jej dcér si všimla, že jej mame začalo vypadávať neprimerané množstvo vlasov. Tie jej začali z hlavy ubúdať vo veľkých zhlukoch z dvoch miest.

Keďže má dlhé vlasy, prestala ich nosiť rozpustené a musela si ich začať viazať do gumičky. „Nepočula som o tom, že by to bol príznak koronavírusu, ale keď som si na internete spravila prieskum, našla som správu, ktorá hovorila o tom, že 22 percent žien, ktoré majú koronavírus, trpia vypadávaním vlasov,“ uviedla 45-ročná žena. Rozhodla sa preto vyhľadať lekára, ktorý jej predpísal lokálne kortikosteroidy a masť, ktorou si mala potierať miesta, na ktorých sa jej tvorili rozsiahle plešiny. Abby navyše zmenila aj svoju stravu, z ktorej vyradila pšenicu i všetky mliečne výrobky a našťastie jej po čase začali vlasy nanovo rásť.

„To, čo dorástlo, sú ako detské vlasy, pretože sú jemné a nadýchané a zatiaľ sú asi iba centimeter dlhé, takže nerastú rýchlo,“ priznala. Svoj príbeh zdieľala na sociálnej sieti a podľa jej slov bola prekvapená množstvom žien, ktoré sa podelili so svojimi vlastnými skúsenosťami v súvislosti s vypadávaním vlasov po nakazení sa koronavírusom. Príspevkom chcela predovšetkým podporiť všetky ženy, ktoré sa kvôli tomu cítia zahanbene, aby nestrácali nádej, že im vlasy dorastú.

„Nie som žiadny odborník, ale z môjho skúmania vyplýva, že koronavírus sa javí ako autoimunitné ochorenie v tom, že môže napadnúť váš ľudský systém a v mojom prípade to prinútilo telo myslieť si, že moje vlasové folikuly na mňa útočia a zastavilo ich, aby zabránilo ich množeniu,“ vysvetlila Abby. Dnes už existuje štúdia, ktorá potvrdzuje, že štvrtina nakazených koronavírusom trpí podobným problémom v prvých šiestich mesiacoch od nakazenia, pričom viac ohrozené sú ženy. Vedci zistili, že zo sledovaných 1 655 pacientov v čínskom meste Wu-chan trpelo vypadávaním vlasov celkovo 359 ľudí.