Lekári mu povedali, že má angínu, a poslali ho domov: Skutočná diagnóza mladíka zrazila na kolená

Prešiel si obrovskými bolesťami. Jeho mandle sa mu nafúkli do veľkosti golfových loptičiek a doktori mu bez zaváhania určili nesprávnu diagnózu.

Ako informuje portál LADbible, mladému mužovi menom Ben Peters lekár neposkytol kvôli pretrvávajúcej pandémii úplnú prehliadku hrdla, aká sa robí bežne. Namiesto priameho vyšetrenia hrdla musel doktorovi ukázať iba fotografiu svojich mandlí. Ten podľa toho určil, že má angínu. Keď sa však 20-ročný muž aj napriek neustálemu užívaniu antibiotík cítil rovnako zle, začal tušiť, že niečo nie je v poriadku. „Snažil som sa nejako jesť a pracoval som až 40 hodín týždenne v neustálych bolestiach,“ uviedol Ben.

V jeden deň sa mu zdravotný stav zhoršil natoľko, že si musel zavolať záchranku. Sanitka ho do nemocnice priviezla v príšernom stave, ale doktori aj tak naďalej trvali na tom, že ide iba o obyčajnú angínu. Po absolvovaní všetkých potrebných vyšetrení zdravotníci nakoniec uviedli, že sa obávajú, že by to mohlo byť spôsobené lymfómom. Iba pár dní nato prišla od lekárov desivá diagnóza. Oznámili mu, že má leukémiu. „Pamätám si, ako mi to niekto povedal a cítil som sa, akoby ma tlačili do stoličky a nemohol som vstať. Bol to najhorší pocit,“ priznal.

Jeho rodina sa túto zdrvujúcu informáciu dozvedela od jeho priateľa Marka, keďže žijú ďaleko od seba. Bena okamžite previezli na ošetrenie do Oxfordu, kde strávil 40 dní v nemocnici. Aj keď mu túto správu oznámili o dosť neskôr, ako mali, mladý muž zamestnancov nemocnice pochválil za ich prístup. Čaká ho ešte dlhá liečba, ale nestráca nádej a snaží sa zostať pozitívny. „Keď čelíš ťažkým obdobiam, vedz, že tieto výzvy nie sú poslané preto, aby ťa zničili. Sú poslané, aby ťa podporili, zdvihli a posilnili,“ dodal bojovník Ben.