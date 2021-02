Lyžiarsky exot z Venezuely: Z večera do rána sa stal hviezdou internetu!

Väčšina ľudí na svete nepozná meno víťaza, ale meno jedného bežca na lyžiach pozná celý svet! Venezuelský bežec na lyžiach Eduardo Arteaga (43) sa z večera do rána stal svetoznámym.

Stačilo mu na to krátke video, ktoré už videli milióny! Aj keď vás severské lyžovanie, najmä kvalifikácia šprintu vôbec nezaujíma, toto si treba pozrieť. A to najmä preto, že oceniť treba snahu športovca, ktorým sa hovorí exoti. Jeho pohyb na lyžiach v bielej stope nemožno nazvať ani behom, nieto šprintom! Aj chôdza je prehnaný výraz... Venezuelčanovi však slúži ku cti, že prišiel do cieľa. Čo keď s viac ako trojminútovou stratou na víťaza.

Eduardo spoznal sneh a lyže v roku 2011, keď z Venezuely prišiel do Minneapolisu, kde si kúpili dom neďaleko lyžiarskych tratí. Na susedov popud to vyskúšal a zapáčilo sa mu to! Zaplatil si súkromného trénera a prihlásil sa na MS, hoci má na konte len jeden štart v súťažiach FIS...