Žampa si v druhom kole polepšil: Obrák v Bansku ovládol Zubčič

Chorvátsky lyžiar Filip Zubčič zvíťazil v sobotnom obrovskom slalome Svetového pohára. V Bansku zdolal o 40 stotín sekundy majstra sveta Mathieua Faivreho z Francúzska, tretí bol Rakúšan Stefan Brennsteiner s odstupom 0,93 s.

Slovenský reprezentant Adam Žampa obsadil 19. priečku (+3,07 s), jeho brat Andreas nepostúpil do druhého kola.

Dvadsaťosemročný Zubčič si pripísal tretí triumf v pretekoch prestížneho seriálu, všetky má na konte v tejto disciplíne. V jej priebežnom hodnotení figuruje na druhej pozícii o 22 bodov za Francúzom Alexisom Pinturaultom, ktorý skončil štvrtý a jasne vedie celkové poradie SP.

Po prvom kole sa na čele usadil Faivre, ktorý štartoval v bulharskom rezorte ako čerstvý dvojnásobný majster sveta z Cortiny d'Ampezzo, kde triumfoval v paralelných pretekoch a práve aj v obrovskom slalome. Podobne ako jeho súperi predviedol čistú, no o čosi agresívnejšiu jazdu, vďaka čomu sa dostal do vedenia. Zubčič na medzičasoch zaostával výraznejšie, na priebežné druhé miesto so stratou 11 stotín sa vyšvihol výborne zvládnutou dolnou polovicou trate. V tesnom závese bol aj tretí Pinturault (+0,23), pod sekundu sa zmestili ešte Nór Henrik Kristoffersen (+0,68) a Brennsteiner (+0,80).

Adam Žampa skončil na MS v tejto disciplíne ôsmy, v Bansku sa predstavil so štartovým číslom 18. Už na druhom úseku nabral veľkú stratu, v jednej zo zatvorenejších bránok musel mierne brzdiť a korigovať stopu a najmä mu chýbala dravosť, ktorá zdobila jeho výkon na šampionáte. Stačilo mu to však na účasť medzi elitnou tridsiatkou, kam sa nezmestil Andreas Žampa so štartovým číslom 46. Adam išiel v druhom kole bez viditeľnejšej chyby a dokázal sa posunúť o tri miesta v porovnaní s prvým kolom. Bodoval v piatom "obráku" tohto ročníka SP.

Najrýchlejšiu druhú jazdu predviedol rovnako ako na šampionáte Slovinec Štefan Hadalin a poskočil o pätnásť priečok na deviatu pozíciu. Naopak, Kristoffersen sa po veľkej chybe prepadol do druhej desiatky výsledkovej listiny a v tej istej ťažkej bránke stratil pravú paličku Pinturault. Napriek tomu bojoval o priebežné vedenie, no nestačil na Brennsteinera, ktorý so štartovým číslom 24 dosiahol vo veku 29 rokov premiérové pódiové umiestnenie v kariére. Zubčič zašiel druhé kolo agresívne a desiatym najlepším časom dostal pod tlak Faivreho. Ten stratil minimálny náskok hneď na úvodnom medzičase a jeho manko ešte narástlo.