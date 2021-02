Pozitívna správa, ktorá vdýchne novú nádej: Takto je to skutočne s počtom úmrtí na Covid-19?

Pozitívne správy momentálne potrebujeme ako soľ. Vedia nám vdýchnuť nádej, ktorú v tejto situácii mnohí strácajú.

Hoci ide stále o počet úmrtí, aj v tom je jeden pozitívny posun. Podľa stránky Dáta bez pátosu sa totiž mierne znížil. Ide o priemerný počet úmrtí na a s Covidom-19 za posledných 14 dní.

Podľa Dát bez pátosu počet mŕtvych klesá. "Priemerné denné úmrtia za posledných 14 dní sú: 99. 7 dní dozadu to bolo 108. 14 dní dozadu to bolo 107. 21 dní dozadu to bolo 104. 28 dní dozadu to bolo 101 a od dátumu Troch Kráľov 90," uvádza stránka Dáta bez pátosu.

Ide o čistú štatistiku, ktorá by mala oživiť nádej, že túto zlú situáciu prekonáme. Bez pomoci každého jednotlivca to však nejde. Naďalej je preto dôležité dodržiavať opatrenia a chrániť seba aj svojich blízkych, čo najviac to ide. "Absolútny počet úmrtí na Slovensku klesá a oproti maximu je to denne o 12 stratených životov menej," zhrnuli matematici z Dáta bez pátosu.