Pandémia mu zničila život: Lekári povedali, že malý Hugo (1) má koronavírus, kruté následky!

Má iba jeden rok a už si prešiel väčším trápením než množstvo dospelých.

Španiel Hugo Dato (1) sa pasuje s ťažkým životným osudom. Chlapček mal len štyri mesiace, keď vážne ochorel. Trápili ho vysoké teploty, zápal spojiviek a očervenela mu koža. Všetko sa to zomlelo práve vtedy, keď v Španielsku začal platiť prvý lockdown a Huga nemohol lekár vyšetriť osobne. "Zavolali sme rodinnému lekárovi a na diaľku mu diagnostikoval koronavírus, dostal lieky na horúčku a na zapálené oči," cituje chlapcovho otca Joseho Maria (35) britský denník Daily Mirror.

Nešťatsný otec doplnil, že lekár mu radil, aby dieťa v tej situácii nevozili do zdravotného strediska, pretože bolo preplnené covidovými prípadmi. Stav malého Huga sa však nezlepšoval a v zúfalých rodičoch narastali obavy. Rozhodli sa preto zájsť do súkromnej ambulancie, kde ďalší doktor rodičom oznámil, že chlapec je nakazený vírusom, no či je to práve obávaný koronavírus, nevedel zistiť, pretože v tom období nebolo dostatok testov na ochorenie COVID-19. Statočnému pacientovi predpísal antibiotiká, po 20 dňoch sa chlapček z choroby dostal. Vtedy rodičia ani len netušili, že skutočná nočná mora ich ešte len čaká. Koncom decembra 2020 Huga mama držala v náručí, keď sa mu v tej chvíli zastavilo srdce.

Na smrť vystrašení rodičia okamžite odviezli svoje dieťa do nemocnice, kde lekári zistili, že má chlapček na srdiečku aneuryzmy, ktoré boli príčinou všetkých Hugových zdravotných problémov, informuje Daily Mirror. Aneuryzmy vznikli ako dôsledok zriedkavého Kawasakiho syndrómu, ktorý spôsobuje zápal krvných ciev v tele. Hugova matka Maria Jesus (33) má na lekárov ťažké srdce. Tvrdí, že by jej dieťa mohli hneď vyliečiť, keby netvrdili, že má koronavírus a zaoberali by sa aj inými chorobami. Hugovi však diagnózu zistili príliš neskoro. Zástava srdca, ku ktorej došlo v decembri minulého roka, spôsobila to, že sa chlapcovi dlhú dobu neokysličil mozog a tým pádom mu zostali trvalé zdravotné následky. "Neplače, ani na nás nereaguje, niekedy sa len na nás pozrie, to je všetko," popisuje vážny stav svojho dieťaťa zronený otec. Spolu so svojou manželkou sa snažia zaobstarať pre drobčeka tú najlepšiu zdravotnú starostlivosť, ktorá je však finančne náročná, preto vyhlásili verejnú zbierku.