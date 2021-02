Tvorcovia Pumpy na nohách: Kubovčík sa postavil na zadné, museli povolať nového herca

Okolo novej relácie RTVS Pumpa je akosi stále rušno. Len nedávno lietali pokuty za nevhodný obsah, keď sa spomínal generál Lučanský († 51), a teraz musí televízia riešiť ďalší problém.

Michal Kubovčík (40), jedna z pumpárskych hviezd, sa totiž začal stavať na zadné a od televízie žiada zvoľnenie tempa, čím im poriadne zavaril. Tvorcovia tak nemali na výber a na pľac museli povolať novú posilu!

Kubovčík spolu s Heribanom a Vokounom sú ústrednými postavami Pumpy. Od začiatku sa v nej objavilo viacero známych tvárí či už z kultúrneho, vedeckého, či politického života. Nakrúcanie prebieha každý týždeň vo večerných hodinách a nie je to veru med lízať. Hodiny na pľaci sa znepáčili Kubovčíkovi, bez ktorého si túto reláciu nevieme ani predstaviť. Podľa informácií Nového Času to bol však on, kto požiadal v jeho prípade o zmiernenie tempa.

Na pľaci by tak mal stráviť oveľa menej času ako doteraz. Zaskočená televízia tak musela začať okamžite improvizovať a do svojich radov sa rozhodla povolať jednu zo svojich tvárí. Hereckú zostavu tak doplní Juraj Šoko Tabaček. „Herec Michal Kubovčík by v tomto období rád trávil viac času s rodinou, do ktorej onedlho príde očakávané bábätko.

Tvorcovia seriálu Pumpa sa rozhodli vyjsť mu v ústrety a v súlade s dlhodobým plánom predstaviť divákom nové charaktery prostredníctvom ďalších postáv, ktoré doplnia stabilnú hereckú zostavu. Diváci sa tak už túto sobotu môžu tešiť na obľúbeného komika Juraja Šoka Tabačeka v role pumpára,“ povedal PR manažér RTVS Filip Púchovský.

Rodina na prvom mieste

Rozhodnutie Kubovčíka zvoľniť tempo má tak na svedomí rodina. Doma má manželku Zuzanu Šebovú, ktorá mu porodila synčeka Rudka. Keďže je aj ona pracovne činná, starostlivosť o syna si musia podeliť. Zložitejšia situácia však príde už čoskoro, keďže Šebová nosí pod srdcom druhé dieťa. Rodina sa tak bude musieť poriadne obracať. Zrejme bolo len potrebné stanoviť si priority a zadeliť si prácu tak, aby vedeli stíhať všetko. Financie sa do ich rodinného rozpočtu budú hodiť.