Dano Heriban otvorene o seriáli RTVS: V Pumpe otvárame Pandorine skrinky

Sympatický herec Dano Heriban (40) len prednedávnom čelil kritike pre vyjadrenia na adresu zosnulého generála Milana Lučanského († 51). Ten sa stal predmetom rozhovoru trojice hercov v komediálnom seriáli RTVS Pumpa. Nebola to však iba „jednorazovka“.

Keďže ide o satirický seriál, v každej časti si tvorcovia zoberú na paškál niekoho iného, čím reagujú na spoločenské dianie v krajine z mnohých uhlov pohľadov. Heriban, ktorý ako herec stojí medzi scenárom a verejnosťou, priznáva, že často tak otvoria Pandorinu skrinku. Heriban sa už niekoľkokrát mohol presvedčiť o tom, že humor je boj na tenkom ľade.

Svedčia o tom najmä vyhlásenia neprajníkov na jeho adresu. „Už sme sa z toho otriasli, som poučený a do istej miery som získal školenie, spoznal zákulisie zmýšľania Slovákov a ich pohľad na celkové dianie u nás,“ zdôveril sa so svojimi pocitmi pre Nový Čas po tom, čo prehrmela búrka okolo kontroverznej „pumpárskej“ epizódy. Nielen v seriáli Pumpa, ale aj postavy, ktoré stvárnil vo filmoch Sviňa či Únos, tnú do živého.

„Sú to zrejme v niečom veľmi podobné skúsenosti, pri ktorých sa otvárajú aj Pandorine skrinky. Sú súčasťou môjho umeleckého osudu, nevyhľadávam podobné témy, ale reagujem na ponuky,“ vysvetľuje umelec, ktorý je vďačný za každú hereckú výzvu. „Pracoval som a pracujem aj na projektoch, ktoré majú potenciál posoliť ranu, dotýkať sa tém, ktoré rezonujú v našej spoločnosti,“ objasňuje Heriban, ktorý ku každej svojej postave pristupuje s prísnou profesionalitou.