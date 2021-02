Bývalý námestník tajnej služby hádže cez palubu každého: Čo nabonzoval na exšéfa SIS a Lučanského († 51)

Národná kriminálna agentúra (NAKA) obvinila ešte 2. decembra osem osôb v rámci akcie Judáš.

Trestná činnosť sa týka najmä korupcie. Medzi nimi je aj bývalý námestník Slovenskej informačnej služby (SIS) Boris Beňa. Je obvinený aj z ohrozovania dôvernej a vyhradenej skutočnosti a vydierania. Podľa vyšetrovateľa sa trestnej činnosti mali dopúšťať dlhodobo a minimálne v ôsmich skutkoch.

Fotogaléria 1 fotiek v galérii

Kajúcnik Beňa, ktorý je vo väzbe, opäť spieval. Vo výpovedi z januára 2021 porozprával aj o tom, ako mali Milan Lučanský († 51) a Anton Šafárik varovať Martina Kvietika. „V roku 2019, keď bol pán Šafárik riaditeľom SIS, mi v popoludňajších hodinách volal pán Lučanský, kde som a či by som za ním mohol prísť do Modry, povedal mi, že ma počká na čerpacej stanici Slovnaft, ktorá sa nachádza po pravej strane v smere do Modry. Po mojom príchode ma tam čakal pán Lučanský, kde sme mali rozhovor medzi štyrmi očami, na ktorom mi oznámil, že v najbližšej dobe sa pripravuje realizácia pána Martina Kvietika, a aby som dal echo starému pánovi, myslel tým riaditeľa SIS, pána Šafárika, nech informuje pána Kvietika o tejto skutočnosti a hlavne nech si dá do poriadku mobil, aby mu po zadržiavacom úkone neboli nájdené nejaké citlivé informácie,“vypovedal podľa Topiek Beňa.

V výpovedi doplnil, že ešte v teň deň sa stretol so svojím šéfom Antonom Šafárikom. „Oznámil som to riaditeľovi SIS, ktorý predo mnou zavolal pánovi Kvietikovi a zavolal ho na stretnutie k sebe do kancelárie, pri tom, ako vstúpil, ja som z kancelárie odišiel, ale na druhý deň pri bežnej služobnej komunikácii mi oznámil, že vec bola dokomunikovaná.“ Podľa portálu sa má, vďaka spolupráci s políciou, dostať bývalý prvý námestník tajnej služby už v krátkom čase z väzby na slobodu.