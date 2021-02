Kľúčový svedok František Böhm († 49): Čo prezradil o vražde Kuciaka tesne pred samovraždou!

František Böhm († 49) vystupoval ako kľúčový svedok vo viacerých kauzách. Len pred týždňom spáchal samovraždu v dome v Plaveckom Štvrtku.

Portál topky.sk zverejnil výpoveď Böhma, ktorú mal poskytnúť polícii 27. januára 2021.

Exsiskár v nej spomínal Petra Tótha. Ten vystupoval ako utajený svedok v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka. Böhm v januári vypovedal, že za ním prišiel Peter Tóth do reštaurácie v Stupave. Stať sa tak malo potom, ako NAKA zadržala vraha Jána Kuciaka Miroslava Marčeka, jeho bratranca Tomáša Szabóa, sprostredkovateľa Zoltána Andruskóa a Alenu Zsuzsovú, ktorá bola Kočnerovou volavkou a podľa obžaloby mala vraždu novinára sprostredkovať cez Andruskóa.

"Tóth sa chcel so mnou poradiť a povedať mi svoje vedomosti, ktoré neskôr vypovedal na súde ako svedok. Ukázal mi komunikáciu so Zsuzsovou, že čo si o tom myslím a povedal mi, ako bolo zriadené komando, ktoré sledovalo novinárov a opozičných politikov v prospech Mariana Kočnera a Norberta Bödöra. Uviedol mi všetko. Ako boli zabezpečené lustrácie, po koľko sa zložili financmajstri, kde skončili výstupy a že aj on sledoval Kuciaka a Kušnírovú," povedal Böhm. "Keď mi to vyrozprával, povedal som mu, že nie som farár ani policajt, aby sa obrátil na policajný zbor a aby všetko, čo vie, povedal im. Za týmto účelom som prostredníctvom Paksiho kontaktoval Milana Lučanského, ktorý poslal číslo na Branislava Zuriana. S tým sa Peter Tóth skontaktoval a nadviazal spoluprácu s políciou," opísal Böhm.

"Koncom roka 2018, keď už Tóth spolupracoval s políciou, bol som kontaktovaný Norbertom Paksim, že ma začala odpočúvať Slovenská informačná služba. Požiadal som ho, aby zistil, či je odpočúvaný aj Tóth a Pavol Forisch, ktorý ma viackrát kontaktoval, aby som si vedel vyhodnotiť, v akej súvislosti ma SIS odpočúva. Výstupom tejto previerky bolo, že odpočúvaný bol aj Peter Tóth," cituje portál výpoveď Böhma. Exsiskár v tejto súvislosti kontaktoval Ľudovíta Makóa, ďalšieho kľúčového svedka v mnohých kauzách.

Tóth bol kedysi pravou rukou Mariana Kočnera, ktorý je v prípade obžalovaný ako objednávateľ. Špecializovaný trestný súd ho neprávoplatne oslobodil.